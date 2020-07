F1, Hungaroring, Libere 1: le Mercedes fanno paura

La Mercedes fa impressione: cambia la pista, ma non cambia la sostanza. Due W11 davanti a tutti seguite dalle Racing Point, vale a dire le Mercedes rosa. Poi gli altri. La prima sessione di prove libere del GP d'Ungheria emana dei primi verdetti importanti. Lewis Hamilton è stato il più veloce con le gomme Hard in 1'16"003, una prestazione che è migliore di 1"2 rispetto alla sessione dello scorso anno.

Il campione del mondo è stato impressionante con la freccia nera che rivela una superiorità impressionante: all'Hungaroring si sono viste anche alcune saltuarie goccioline di pioggia (che non hanno inficiato il lavoro dei team), ma le temperature non erano quelle torride solite (19 gradi di aria e 26 gradi di asfalto), eppure gli pneumatici nella mescola più dura sono andati in temperatura già al primo giro lanciato, segno che il DAS sta facendo le sua parte.

Alle spalle di Lewis si è inserito Valtteri Bottas ad appena 86 millesimi dall'esa-campione, ma con gomme Medie. Il finlandese ha ottenuto la prestazione prima, quando la pista era meno gommata. Il team di Brackley si è presentato in pista montanfdo subito le Soft temendo l'arrivo della pioggia, impostando un lavoro diverso dagli altri che hanno seguito i piani tradizionali.

Dietro alle Mercedes ci sono le Racing Point con Sergio Perez capace di 1'16"530 con le Soft, piazzandosi di quattro decimi davanti al compagno Lance Stroll.Il messicano è stato autore di un lungo nel quale ha dechappato la gomma anteriore destra. Le RP20 confermano lo stato di grazia precedendo la Renault di Daniel Ricciardo, ottimo quinto, in 1'17"200. Fra i due team è in corso una sfida in pista e fuori per il reclamo che la Casa francese ha presentato contro i cestelli della Racing Point.

La Ferrari si colloca al sesto posto con Sebastian Vettel capace di 1'17"238 a 1"2 da Hamilton seguito da Charles Leclerc. La squadra di Maranello non ha cercato prestazioni, proseguendo le analisi sulla vettura con prove aerodinamiche a velocità costante. Sebastian all'inizio aveva girato con le Hard, mentre Charles si sta dedicando alle Medie. Poi i due piloti si sono uniformati, trovando prestazioni interessanti nel passo gara, segno che, forse, è stato trovata una via per far crescere la macchina.

Ha deluso la Red Bull: è attesa per essere la sfidante della Mercedes, ma si è nascosta: Max Verstappen è solo ottavo e, a differenza delle Rosse che non hanno usato le Soft, la RB16 ha calzato anche le morbide senza tirare fuori un tempo interessante, segno che la squadra di Milton Keynes ha badato ad altro. Alexander Albon è finito in 13esima posizione, in un ruolo che non è quello che Helmut Marko si aspetta.

La top ten si completa con Lando Norris buon nono con la McLaren e Esteban Ocon con la Renault. Carlos Sainz è 11esimo e sembra patire un po' il momento positivo del giovane inglese.

Kevin Magnussen ha portato la Haas al 12esimo posto. Fra il danese e il compagno di squadra Romain Grosjean abbiamo detto che c'è il deluedente Albon.

Al 15esimo posto c'è Nicholas Latifi con la Williams, ma il canadese ha fatto una simulazione da qualifica, mentre George Russell ha badato ad altro finendo 18esimo. Male le AlphaTauri con Daniil Kvyat 16esimo, mentre non ha potuto girare Pierre Gasly con l'AlphaTauri: il francese è rimasto a guardare per tutto il turno per un problema alla power unit che deve essere sostituita.

E non brilla nemmeno l'Alfa Romeo con Antonio Giovinazzi 17esimo, ma l'italiano ha rifilato sei decimi a Robert Kubica che per la seconda volta ha avuto l'opportunità di guidare la C39 rilevando Kimi Raikkonen.