Hulkenberg parla del 2021 con Alfa Romeo e Haas

In attesa di sapere se sarà o meno al via del Gran Premio di Spagna (la notizia arriverà dopo il test Covid di Sergio Perez) Nico Hulkenberg è operativo sul fronte della pianificazione del suo futuro.

Anche se non concretizzate completamente in gara, le performance confermate lo scorso weekend hanno riproposto il tedesco come un pilota concreto e veloce, che merita di essere in pista al volante di una Formula 1.

E come confermato dallo stesso Hulkenberg, ci sono delle concrete possibilità di poter essere al via nel prossimo Mondiale.

“Non credo che la mia partecipazione ai due weekend di Silverstone possa fare la differenza – ha dichiarato Nico ad Amus – già prima della chiamata ricevuta dalla Racing Point ho iniziato a parlare con due squadre. Non so se essere tornato in pista possa giocare a mio favore, perché sono interlocutori che mi conoscono da tempo e non credo possano essere influenzati dai riscontri di un weekend. Credo ci vorrà ancora un po' di pazienza”.

Nel paddock si sussurra da tempo della possibilità di un ritorno in Formula 1 da pilota titolare di Hulkenberg. I rumors più accreditati parlano di contatti con Alfa Romeo e Haas, squadre che stimano molto il tedesco, con la squadra svizzera che vede Nico come il possibile sostituto di Kimi Raikkonen, che al netto di colpi di scena (con Kimi mai dire mai…) sembra essere ai titoli di coda della sua lunga carriera in Formula 1.

Il team principal Fred Vasseur conosce molto bene Hulkenberg, essendo il proprietario del team ART con il quale Nico ha vinto il campionato Europeo di Formula 3 nel 2008 e la GP2 series la stagione successiva, ed i due sono sempre rimasti in ottimi rapporti.