F1 | Hulkenberg: "Mi sento bene, non era scontato ritrovare subito feeling"

Il primo weekend della stagione ha riservato un inizio agrodolce per Nico Hulkenberg, protagonista di sabato brillante in qualifica concluso in top ten, ma negativo per una corsa che ha avuto ben poco raccontare, anche a causa dei danni sulla vettura riportati in seguito ai contatti di inizio corsa.

Il ritorno del tedesco ha tuttavia confermato un punto importante, ovvero che la Haas ha tra le mani un pilota in forma e che ha subito iniziato a prendere le misure della macchina, qualcosa che non era scontato dopo i tre anni passati lontani dalle piste.

Per quanto nel corso delle ultime tre stagioni Hulkenberg abbia ben impressionato in quelle rare occasioni in cui è salito in auto per sostituire altri piloti positivi al COVID, come nel 2020 con la Racing Point e a inizio 2022 con l’Aston Martin, non era certo ritrovare rapidamente il feeling.

"Mi sento felice: innanzitutto di essere tornato, perché non era chiaro e scontato che avrei ottenuto un altro sedile a tempo pieno. Sono felice di questo e di essere di nuovo dietro a un volante”, ha raccontato l’alfiere della Haas, che fino allo scorso campionato aveva saggiato le piste principalmente al simulatore, essendo pilota di riserva dell’Aston Martin.

“Mi sento abbastanza bene e sono positivo. Per me è importante il feeling che si ha in macchina e la confidenza che si ha con la vettura. Devo dire che, anche in questo caso, non era scontato, ma credo di essere entrato in pista con un buon livello e di averlo fatto evolvere in modo adeguato".

"Questo è solo l'inizio, è una sorta di 'prima settimana di scuola', se vogliamo dire. Ovviamente sono successe molte cose eccitanti, ma con una nuova squadra le prime gare sono sempre come una nuova relazione, come la fase della luna di miele, quindi va tutto bene", ha aggiunto Hulkenberg intervistato nel primo weekend dal sito della Formula 1.

Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Con una Haas ancora in cerca di una propria identità nel folto gruppo della midfield, fissare gli obiettivi non è semplice, specie perché la vettura non ha mostrato ancora il suo pieno potenziale. Inoltre, nelle prossime settimane si aspettano passi in avanti anche da parte della McLaren, che vuole tornare a far parte del gruppo di testa dopo un inizio sottotono.

Allo stesso modo, anche Alpine sembra essere ancora alle prese con qualche piccolo problema di messa a punto, motivo per il quale per la squadra americana sarebbe ideale sfruttare la prima fase di stagione per accumulare quanti più punti possibili.

Uno spirito che condivide anche Hulkenberg, il quale ha fissato come target primario quello di riuscire a sfruttare a pieno la monoposto e le situazioni che capiteranno lungo il cammino: “Voglio divertirmi e voglio fare una buona stagione. Voglio aiutare la squadra a crescere, a svilupparsi nella giusta direzione. Non posso dare un numero ora per quantificare alla fine dell'anno quanti punti voglio vedere sul mio conto - il più possibile, ovviamente”.

"Sono qui e voglio essere la versione migliore di me stesso, massimizzando il potenziale della squadra e di me stesso ogni fine settimana. Penso che con una stagione di 23 gare sia una grande sfida; quindi, questa è la mia ambizione e il mio obiettivo".

"Alla fine di quest'anno, voglio potermi guardare indietro e dire: ‘Sapete, ho fatto un’ottima stagione, ho sfruttato al massimo quello che avevamo, non ho lasciato molto sul tavolo - è andata bene’”, ha spiegato il tedesco.