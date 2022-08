F1 | Horner: "Vettel ha scelto il momento giusto per ritirarsi"

Carica lettore audio

Il tedesco era approdato in Red Bull nel 2009 dopo aver svolto il suo apprendistato presso la scuderia gemella Toro Rosso.

Si è classificato secondo nella sua prima stagione con la squadra e poi ha vinto il campionato del mondo per quattro volte nel periodo 2010-2013.

Successivamente ha firmato per la Ferrari verso la fine di una difficile prima stagione con le regole ibride nel 2014.

Nonostante abbia lasciato la squadra, Vettel ha mantenuto un buon rapporto con Horner e il resto del team Red Bull dopo la sua partenza.

"È stato un piacere averlo in squadra - ha dichiarato il team Principal di Milton Keynes - Abbiamo fatto grandi cose insieme. Penso che, avendolo visto crescere da ragazzo a giovane uomo, sia uno di grandi principi. Ha convinzioni molto forti".

"Lo abbiamo visto nelle ultime fasi della sua carriera, quando si è battuto per le cose che lo appassionano, giustamente. La sua famiglia è importante per lui. È un uomo molto riservato. Sono lieto di vedere che di recente è diventato un utente di Instagram!"

"La sua carriera in F1 volge al termine, ma sono sicuro che ha molte cose da fare nella sua vita e che continuerà a farne di grandi. Sarà triste non vederlo più in giro. Ma credo che il momento per il ritiro sua quello giusto per lui".

"Non è bello vederlo correre in mezzo al grupo, non merita di stare lì. Per questo dico che fa bene a dire basta con la F1".

Horner ha reso omaggio all'impegno di Vettel dentro e fuori la pista nel corso dei suoi anni con la Red Bull.

"Credo che la cosa che spicca di Seb sia che fin dall'inizio si vedeva che era un giovane molto concentrato e che la sua etica del lavoro era totalmente tedesca".

"Lavorava sodo, fino a tardi e aveva un grande senso dell'umorismo, quindi, inserendosi in un team britannico, ha abbracciato immediatamente la cultura".

"Si è fatto apprezzare in tutte le aree dell'azienda, sia che si presentasse con cioccolatini per le segretarie sia che imparasse il gergo in officina: la sua padronanza dello slang nostrano è diventata storica".

"Era formidabile sulle auto che facevamo in quel periodo. Erano giorni di gloria per la F1: grandi concorrenti e squadre con cui ci confrontavamo e alcuni successi eccezionali".

"In quel periodo era molto concentrato sul raggiungimento non solo del successo, ma anche dei record. Significavano molto per lui".

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 Photo by: Sutton Images

Horner ha anche detto che Vettel ha mostrato un miglioramento costante nel corso dei quattro titoli conquistati con la squadra.

"È migliorato sempre di più. Nel 2009 eravamo una squadra giovane, così come lui. E abbiamo commesso qualche errore. Nel 2010 è stato il pilota di punta di quell'anno, ha avuto molti problemi di inaffidabilità e, contro ogni pronostico, ha vinto il campionato alla fine dell'anno".

"Nel 2011 ha fatto tesoro di questa esperienza. Il 2012 è stato un anno molto difficile. Aveva vinto solo una gara prima che la serie si spostasse fuori Europa. Poi se n'è aggiudicate quattro di seguito, credo, arrivando ad un testa a testa con Fernando Alonso nell'ultima gara in Brasile".

"Quando siamo arrivati al 2013, ha dominato in modo assoluto e le nove vittorie consecutive che ha ottenuto sono state per me la stagione dell'apice. Ha messo tutto insieme e quell'anno è stato davvero eccezionale".