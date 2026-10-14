Formula 1

F1 | Horner si apre sull’addio alla Red Bull: "Forse si riteneva che avessi troppa influenza sulla squadra"

Christian Horner esprime la sua opinione sul perché Red Bull abbia deciso di separarsi da lui lo scorso anno.

Haydn Cobb

Pubblicato: 14 ott 2026, 14:01

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Christian Horner

Foto di: Autosport

Christian Horner ha lasciato intendere che a portare alla sua uscita dal ruolo di team principal della Red Bull in Formula 1 lo scorso anno sia stato il fatto che "si riteneva che avessi troppa influenza sulla squadra".

L’ex grande capo della Red Bull ha supervisionato la trasformazione della squadra targata energy drink e l'ha guidata in due ere di dominio in F1: prima con Sebastian Vettel, con quattro titoli mondiali piloti e costruttori consecutivi tra il 2010 e il 2013, poi con Max Verstappen, con quattro campionati mondiali piloti e tre corone mondiali costruttori tra il 2021 e il 2024.

Ma, nel mezzo di un’indagine interna legata alle accuse di un comportamento inappropriato con una dipendente ed di un appello – entrambi conclusi con l’assoluzione di Horner – nel 2024 si è innescata una lotta di potere lacerante all'interno della squadra di Milton Keynes.

Con membri di alto profilo del team come Adrian Newey e Jonathan Wheatley in uscita ed i risultati della Red Bull in calo, Horner è stato licenziato da team principal nel luglio 2025.

In un’intervista esclusiva alla testata gemella Autosport, Horner si è aperto su ciò che, a suo avviso, ha portato alla sua uscita.

"Penso che l’azienda volesse semplicemente andare in una direzione diversa, o forse si riteneva che avessi troppa influenza sulla squadra", ha detto Horner. “E, naturalmente, la vita dopo la scomparsa di Dietrich (Mateschitz, ndr) è stata piuttosto diversa all’interno del gruppo".

Christian Horner

Photo by: Autosport

Horner fu scelto dal co-fondatore della Red Bull, Dietrich Mateschitz, per guidare la trasformazione del team di F1 dopo l’acquisizione della scuderia Jaguar, ed è stato un suo stretto alleato per tutta la durata della loro collaborazione.

La morte di Mateschitz nell’ottobre 2022 è ampiamente considerata l’inizio della lotta di potere nel team Red Bull, con il consiglio del marchio, supervisionato dal CEO Oliver Mintzlaff, intenzionato ad assumere un maggiore controllo sulle operazioni in F1 e a sottrarle alla sfera di competenza di Horner.

Horner ha reso omaggio a Mateschitz e alla fiducia che aveva riposto in lui in Red Bull.

"Lui era Red Bull. Tutte le decisioni importanti passavano da lui, ha costruito quell’azienda dal nulla in una grande partnership con la famiglia Yoovidhya", ha detto Horner, riferendosi agli altri comproprietari della Red Bull insieme a Mateschitz.

"Dietrich era appassionato di corse, di auto, amava i piloti, amava tutte le forme di motorsport. Se guardi al contributo che ha dato, non solo alla Formula 1 ma ai rally, a tutte le categorie junior, oggi non c’è una forma di motorsport in cui, in qualche modo, non si veda il logo con il sole ed il toro su una vettura o su un pilota".

"È facile sottovalutare ciò che ha effettivamente fatto per il mondo del motorsport, quindi inevitabilmente quando perdi un fondatore così si crea un vuoto ed è semplicemente diverso. È stato molto buono con me, mi ha dato la possibilità, ha creduto in me e mi ha dato la libertà di gestire l’azienda, e gli sarò per sempre grato per questo".

È stato questo cambiamento sismico ai vertici dell’impero Red Bull a scuotere l’organizzazione, e Horner ha ritenuto che avesse avuto un impatto sul suo ruolo di team principal della Red Bull in F1.

"Dopo è stato semplicemente diverso. All’improvviso c’era molta più gestione basata sui comitati e guidata a livello aziendale rispetto forse ad un fondatore unico ed al processo decisionale a cui eravamo abituati".

Christian Horner book cover

Photo by: Uncredited

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