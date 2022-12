F1 | Horner: "La doppietta di Imola pesante psicologicamente"

Carica lettore audio

La Ferrari allora aveva un vantaggio in entrambi i Mondiali grazie a Charles Leclerc, che aveva vinto due delle tre gare iniziali svettando in Bahrain e Australia, con Max Verstappen che si era ritirato in entrambe le occasioni per un problema alla pompa del carburante, mentre il suo compagno di squadra della Red Bull, Sergio Pérez, aveva avuto lo stesso problema a Sakhir.

La Ferrari aveva già dovuto affrontare le questioni relative all'attuazione degli ordini di scuderia per aiutare Leclerc nella corsa al titolo prima del Gran Premio dell'Emilia Romagna, quarto appuntamento della stagione.

Ma la Red Bull era riuscita a rispondere alla grande sul terreno di casa della Ferrari: Verstappen vinse la gara sprint contro il rivale monegasco, per poi imporsi davanti a Pérez domenica.

Un successo che ha dato la spinta per il resto della stagione alla Red Bull, che ha conquistato entrambi i titoli per la prima volta dal 2013, vincendo 17 gare, mentre Verstappen si è confermato Campione con quattro gare di anticipo.

"La Ferrari aveva una macchina più veloce di noi nella prima parte della stagione, ma Imola ha rappresentato un importante punto di svolta. Penso che siamo stati in grado di rimanere a contatto, e questo è stato molto importante", ha detto Horner.

"Il nostro campionato è stato di 21 gare, quelle prima le avevamo perse con il doppio ritiro. Ma dovevamo rimanere vicini a loro e, per me, uno dei weekend cruciali è stato quello di Imola, con il successo nella gara sprint e poi alla domenica con la doppietta. Battere la Ferrari in casa è stato psicologicamente un grande risultato per noi come squadra e potenzialmente una bella batosta anche per loro".

"Abbiamo sviluppato la macchina, l'abbiamo migliorata e perso un po' di peso; da lì siamo stati più veloci e il team è stato fantastico quest'anno".

Imola ha dato il via a una sequenza di sei vittorie consecutive per la Red Bull, terminata solo con la vittoria di Carlos Sainz per la Ferrari al Gran Premio di Gran Bretagna all'inizio di luglio, quando Verstappen aveva accumulato un vantaggio di 43 punti su Leclerc in classifica.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Verstappen ha indicato Imola come momento in cui ha iniziato a pensare che la rimonta in campionato fosse possibile.

"Il modo in cui ci siamo ripresi dopo un weekend difficile in Australia, per poi andare a Imola, il weekend che abbiamo avuto è stato semplicemente incredibile", ha detto Verstappen.

“Il campionato per noi ha avuto un avvio terribile, e dopo le prime tre gare non pensavo che saremmo stati in grado di lottare per il campionato. Il passaggio più importante della stagione è stato il weekend di Imola, dove siamo davvero andati molto bene. È servito a ritrovare morale, e abbiamo iniziato a ridurre un po' il gap che avevamo nella classifica generale, anche se sapevamo che non avremmo potuto permetterci altri passi falsi”.

“Da quel weekend le cose sono migliorate. La macchina è cresciuta diventando sempre più competitiva, non c’è stato un momento esatto in cui mi son detto ‘ci siamo’. Ora ripensando a tutto e credo che sia stato un anno pazzesco, qualcosa che non avrei immaginato ad inizio stagione. Ma se devo scegliere un passaggio cruciale, quello è stato il weekend di Imola”.