F1 | Horner: "Herta? Scelta logica se Gasly andrà via"

Carica lettore audio

La Red Bull sembra aver accettato che Pierre Gasly vada all'Alpine come sostituto del partente Fernando Alonso, liberando così un posto all'AlphaTauri.

Christian Horner, team principal della scuderia di Milton Keynes, ha fatto capire come Colton Herta sia l'unica scelta per sostituire il transalpino, ma la Red Bull non farà andare via il francese se la stella della IndyCar non sarà in grado di prenderne il posto.

Il problema alla base è dato dal fatto che Herta non ha diritto alla superlicenza in base all'attuale sistema di punti, e i responsabili dei team concorrenti hanno indicato che la FIA dovrebbe attenersi alle regole e non fare un'eccezione per cause di forza maggiore.

L'amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali, ha confermato a Motorsport.com di essere anch'egli di questo avviso e di voler far rispettare la procedura. Domenicali ha discusso la questione Herta con il presidente della FIA, Mohammed Ben Sulayem, a Zandvoort lo scorso fine settimana.

Horner ha poi ammesso di vedere lo statunitense come un potenziale futuro pilota Red Bull se dovesse dimostrare il suo valore all'AlphaTauri.

"Penso che sia un talento entusiasmante", ha detto “È un giovane americano che si è messo in luce negli Stati Uniti e sarà molto interessante vedere come si comporterà in F1".

"La nostra categoria sta crescendo di popolarità nel mercato statunitense e avere un pilota americano di successo potrebbe essere molto interessante”.

“Potrebbe essere interessante anche per noi, a lungo termine. Abbiamo contratti in essere con i nostri attuali piloti, ma AlphaTauri o Toro Rosso hanno prodotto una grande bacino da cui attingere come nel caso di Sebastian Vettel, Max Verstappen o Daniel Ricciardo".

Per quanto riguarda la situazione della superlicenza, Horner ha dichiarato: "Penso che sia un problema della FIA, mentre noi abbiamo solo bisogno di chiarezza per quanto riguarda la situazione dei punti e speriamo arrivi al più presto”.

Colton Herta, McLaren MCL35M Photo by: McLaren

Quando gli è stato chiesto se esiste un'alternativa a Herta, Horner ha risposto: "Penso che Pierre stia facendo un buon lavoro con AlphaTauri, Quindi non credo che ci sia il desiderio di cambiare se non c'è un'opzione interessante disponibile".

Il pupillo della Red Bull meglio piazzato nel campionato di Formula 2 è Liam Lawson, attualmente quinto e prossimo ad ottenere i punti necessari per conquistare la superlicenza.

Il neozelandese recentemente ha disputato una sessione FP1 con l’AlphaTauri a Spa-Francorchamps. È poi interessante notare come Helmut Marko abbia avuto un incontro con il leader del campionato di F2 Felipe Drugovich nella giornata di sabato a Zandvoort.

Il brasiliano non è affiliato ad alcun team di F1 e potrebbe essere una scelta a sorpresa se la Red Bull decidesse di guardare al di fuori del proprio programma.

Il suo nome è stato anche tirato in ballo per l’ipotesi che possa disputare la sessione di FP1 con l'AlphaTauri nella gara di casa a Interlagos. Tuttavia quando Motorsport.com gli se la Red Bull fosse interessata a Drugovich, Marko ha risposto: "Non stiamo parlando con lui".

Marko ha anche incontrato il pilota di F2 Enzo Fittipaldi, accompagnato dal fratello e pilota di riserva della Haas Pietro, a Zandvoort.