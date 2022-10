F1 | Horner ha la coscienza a posto, pensa al mondiale di Max

Carica lettore audio

L’annuncio della FIA, che ha rimandato a lunedì la comunicazione degli esiti emersi al termine delle analisi finanziarie relative alla stagione 2021, ha smorzato solo in apparenza l’interesse per l’argomento Budget Cap.

Non c’è conferenza stampa in cui il tema non emerga, soprattutto se a parlare è la Red Bull, che nonostante il tam-tam mediatico conferma un’apparenza di normalità.

Al termine del venerdì di Suzuka, Christian Horner ha parlato dei riscontri di giornata, poi è arrivata (puntuale) la domanda sulla vicenda che nell’ultima settimana sta tenendo banco.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Il team principal della Red Bull non ci sta, e lancia un messaggio chiaro: la squadra è certa di aver presentato una documentazione corretta ed in linea con i vincoli imposti dal regolamento finanziario.

“Abbiamo sperato di avere i risultati delle indagini FIA lo scorso mercoledì – ha spiegato Horner – ma la Federazione Internazionale ha deciso di posticipare il tutto di qualche giorno. Aspettiamo con interesse di vedere cosa accadrà lunedì, ma ancora una volta riteniamo di aver assolutamente rispettato il tetto massimo di spesa, così come tutte le normative in merito. Siamo fiduciosi della correttezza di quanto abbiamo inviato (alla FIA) e siamo in attesa di conoscere quale sarà il risultato della verifica”.

Max Verstappen, Red Bull Racing, in conferenza stampa Photo by: FIA Pool

Horner è andato oltre, lanciando un messaggio nella direzione di chi ha diffuso le indiscrezioni in merito ad una presunta irregolarità della Red Bull...

“Siamo all’inizio di un weekend che potrebbe essere grandioso per Max – ha spiegato – ha un altro match-point a disposizione, vedremo cosa accadrà. Siamo concentrati su questo, tutto il resto, le speculazioni che ci sono state su altri argomenti, ci fanno pensare che siano state progettate per essere una distrazione. Siamo molto contenti di essere nella posizione in cui ci troviamo, e tutti nella squadra sono concentrati su questo fine settimana”.