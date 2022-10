F1 | Horner: "Budget Cap? Vogliamo chiudere la vicenda rapidamente"

Carica lettore audio

L’attesa conferenza stampa dei team principal, tenutasi oggi ad Austin, non ha portato notizie ufficiali in merito alla vicenda Budget Cap che vede coinvolta la Red Bull. Christian Horner non è voluto entrare nei dettagli della vicenda, ma ha lanciato dei messaggi. Il team principal della Red Bull ha auspicato una conclusione più veloce possibile della vicenda, una conferma indiretta della volontà di accettare l’accordo transattivo proposto dalla FIA.

Horner ha descritto come ‘nulli’ i benefici di cui avrebbe goduto la Red Bull, sottolineando che la questione dipende dall’interpretazione dei costi definiti ‘rilevanti’. “Stiamo discutendo con la FIA su quali siano questi costi e quali le potenziali circostanze attenuanti - ha spiegato - non abbiamo avuto alcun vantaggio in termini di sviluppo o nella nostra attività operativa, né per il 2021 né per il 2022, abbiamo operato entro il limite massimo consentito dal regolamento finanziario. La documentazione che abbiamo consegnato alla FIA riporta un bilancio significativamente al di sotto del limite massimo”.

“Ci aspettavamo che alcune cose fossero potenzialmente oggetto di chiarimenti – ha proseguito Horner - così come il processo di valutazione che è pur sempre nuovo. Non riteniamo assolutamente e categoricamente di avere goduto di alcun vantaggio nel 2021 o nel 2022 o nel '23 o nel '24, è totalmente fittizio”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton

Negli ultimi dieci giorni c’è stata un’attività frenetica tra Red Bull e FIA, con continui scambi di valutazioni nel tentativo di arrivare ad una mediazione nel minor tempo possibile. “Siamo dento questo processo da due settimane – ha confermato Horner - pensavo che tutto potesse arrivare ad una soluzione prima di questo fine settimana, ora continuo a sperare che si possa concludere questo weekend, ma se ciò non dovesse accadere il passo successivo sarebbe il passaggio al Cost Cap Administration Panel, e potenzialmente anche alla Corte d'Appello Internazionale. Quindi potremmo andare avanti ancora per altri sei o nove mesi, e non è la nostra intenzione. Vogliamo chiudere la vicenda, e credo che abbiamo avuto delle discussioni sane e produttive con la FIA”.

Horner ha voluto anche togliersi qualche sasso dalla scarpa, puntando il dito contro chi ha attaccato la Red Bull senza avere in mano alcun dato ufficiale sulla vicenda, puntando il dito soprattutto nella direzione di Zak Brown (seduto al suo fianco in conferenza) che nei giorni scorsi ha inviato una lettera alla FIA chiedendo pene esemplari nei confronti delle squadre che dovessero risultare fuori dal limite di spesa imposto dal budget cap.

“È tremendo e molto deludente sentire un avversario che ti accusa di barare – ha dichiarato Horner - è scioccante che un’altra squadra possa lanciare questo tipo di accuse. Siamo finiti sotto processo pubblico dal Gran Premio di Singapore, ma i numeri che sono stati riportati dai media sono lontanissimi dalla realtà. E tutto questo comporta un danno per la nostra azienda, ai nostri partner, ai nostri piloti e a tutti coloro che lavorano nella squadra”.

“La salute mentale è prevalente – ha proseguito Horner - e stiamo assistendo a problemi significativi all'interno della nostra forza lavoro, i figli dei nostri dipendenti vengono presi in giro, e francamente non è giusto. Non si puoi andare in giro facendo questo tipo di accuse senza alcuna informazione in merito, siamo assolutamente sconvolti dal comportamento tenuto da alcuni dei nostri avversari”.