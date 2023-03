F1 | Horner: "Aston Martin? Felice, la vecchia Red Bull va forte"

Carica lettore audio

Red Bull si è confermata di un altro pianeta nei confronti di tutto il resto dello schieramento di Formula 1, ma a Sakhir a impressionare è stata anche Aston Martin Racing.

Dopo una buona qualifica, Fernando Alonso ha prima battuto le Mercedes e la Ferrari di un irriconoscibile Carlos Sainz Jr. Poi, approfittando dello sfortunato ritiro di Charles Leclerc, ha addirittura portato la AMR23 sul podio all'esordio dell'accoppiata voluta fortemente da Lawrence Stroll dopo il ritiro di Sebastian Vettel al termine della passata stagione.

Sebbene Christian Horner abbia avuto poco tempo a disposizione dopo la gara per via dei normali festeggiamenti dopo la grande doppietta di Sakhir, un momento è stato dedicato per prendere atto dell'ottima forma con cui Aston Martin si è presentata al via del Mondiale 2023.

Il podio di Alonso non poteva passare inosservato, soprattutto per l'ottimo passo rivelato dalla AMR23 numero 14 con gomme Hard (le C1 in Bahrain). Con quella mescola il 2 volte iridato di F1 è riuscito a rimontare e a chiudere a podio con un grande ritmo.

"Oggi Aston Martin è sembrata molto forte in gara", ha affermato Horner rispondendo a una domanda esplicitamente legata ad Aston Martin. "E' stato bello vedere Fernando lassù e fa sperare i quarantenni che ci sia ancora vita nei vecchi ragazzi. Ha corso molto bene, è ancora molto competitivo e la AMR23 sembra una buona macchina".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Aston Martin ha attinto molto da Red Bull negli ultimi mesi per cercare di velocizzare la scalata al vertice. Tanti ingegneri hanno percorso la via che collega Milton Keynes a Silverstone. Tra questi anche Dan Fallows, l'attuale direttore tecnico della squadra voluta da Stroll.

"Non sono pentito di aver lasciato andare Dan Fallows, perché abbiamo una squadra meravigliosa", ha proseguito Horner. "Tutto deve evolversi, nulla rimane fermo. E credo che sia lusinghiero vedere la somiglianza che ha la AMR23 con la nostra monoposto. E' stato bello vedere tutte e tre quelle macchine sul podio".

Horner ha poi proseguito parlando di Aston Martin e del fatto che la AMR23 tragga parecchi spunti dalla RB18, monoposto campione in carica. Questo ha portato il team principal della Red Bull a fare una battuta, ma che, in percentuale, solo in parte può essere catalogato come scherzo.

"Penso che quanto ha fatto Aston Martin nel corso dell'inverno dimostri a tutti i team che è possibile fare un bel salto di qualità. Hanno ovviamente fatto un ottimo lavoro nei mesi scorsi e si dice che l'imitazione sia la più grande forma di adulazione ed è bello vedere una vecchia Red Bull andare così bene!".

"In base al risultato di una gara si può dire che in Bahrain Aston Martin sia stata la seconda squadra più forte, quindi per ora è la principale rivale sul passo gara", ha concluso Horner.