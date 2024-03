F1 | Horner apre a Sainz in Red Bull: "Non si può escludere"

La maggior parte delle voci sul sedile potenzialmente vacante di Sergio Perez , in scadenza di contratto a fine anno, si sono concentrate sui piloti in orbita Red Bull, quindi Daniel Ricciardo , Yuki Tsunoda e persino Liam Lawson .

Sainz perderà il sedile della Ferrari a favore di Lewis Hamilton nel 2025, cosa che in questo momento lo rende probabilmente il "parametro zero" più ambito sul mercato piloti.

Tra le altre cose, non bisogna dimenticare che Sainz è un prodotto del vivaio Red Bull: la sua carriera in Formula 1, infatti, è iniziata alla Toro Rosso, nella quale ha fatto coppia proprio cone Verstappen oltre che con Daniil Kvyat e Pierre Gasly dal 2015 al 2017, quando poi è passato a stagione in corso alla Renault.

Quando Motorsport.com ha domandato ad Horner se avrebbe preso in considerazione la possibilità di riprendere Sainz, ha risposto: "Guarda, sulla base di una prestazione del genere non si può escludere nessuna possibilità, quindi penso che si voglia solo prendere il tempo per decidere".

"Ovviamente oggi Checo è stato compromesso. Anche lui ha avuto un ottimo inizio di stagione, quindi non abbiamo una fretta disperata. Carlos è l'unico pilota che ha battuto la Red Bull nell'ultimo anno, quindi sembra essere la nostra nemesi".

Domandandogli se una prestazione come quella di Melbourne, a sole due settimane da un intervento chirurgico per appendicite, avesse aumentato il suo valore, Sainz ha risposto: "Non lo so. Di sicuro, non fa male. Questo è sicuro al 100%. Non ho ancora un lavoro per il prossimo anno, quindi credo che questo mi aiuterà".

"Credo che tutti sappiano più o meno cosa sono in grado di fare. Non corro per dimostrare il mio valore ai team principal o alle persone. Corro per dimostrare a me stesso che se mi viene data una macchina, posso farcela ed essere all'altezza. Questa è la mentalità e l'approccio che ho e che continuerò ad avere per il resto dell'anno".