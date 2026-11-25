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F1 | Honda riparte dalle basi: la struttura della batteria sarà ridisegnata per il 2027

I ritiri e le criticità emerse sull'AMR26 hanno spinto i tecnici di Sakura a rivedere i piani per il prossimo campionato. Come confermato dal capo ingegnere Shintaro Orihara, nel 2027 cambierà la struttura interna della batteria per garantirne la necessaria robustezza, sfruttando l'esperienza maturata nei problemi della stagione 2026.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 25 nov 2026, 17:30

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Presentazione Power Unit Honda RA626H

Foto di: Honda

Honda deve fare un concreto passo avanti su tre fronti per il 2027: potenza della Power Unit, guidabilità e, soprattutto, affidabilità, tanto che per il prossimo anno sarà rivista la struttura interna della batteria. Sin da inizio stagione, infatti, il costruttore giapponese si è spesso dovuto confrontare con problemi che in diverse occasioni hanno spinto le due AMR26 al ritiro.

Una fetta dei problemi è legata alla batteria. A inizio anno erano le vibrazioni generate dalla PU e amplificate dal telaio a mettere KO la componente elettrica, ma non è il singolo aspetto, dato che nel corso della stagione sono emersi altri problemi, in parte comprensibili considerando la complessità di questi nuovi motori.

Anche Mercedes stessa ha avuto dei problemi di affidabilità nella prima parte del campionato, con diverse batterie finite fuori uso prima di un aggiornamento introdotto in Austria proprio per contenere queste criticità. Dopo il ritiro di Lance Stroll a San Paolo, inizialmente Honda non era riuscita a spiegare il perché del cedimento della batteria sulla vettura del canadese.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Tuttavia, dopo aver analizzato a fondo l’unità danneggiata, il costruttore giapponese è riuscito a risalire alle cause: in realtà, già prima del Brasile aveva introdotto dei correttivi per migliorarne l’affidabilità, ma non si sono rilevati sufficienti, motivo per il quale sono state apportate delle nuove contromisure per Las Vegas, in modo da contenere il problema.

“Dopo il Brasile abbiamo effettuato alcune ispezioni sulla batteria e abbiamo scoperto, come previsto, cosa è successo. Si tratta di un problema in qualche modo atteso. Pensavamo di aver introdotto una contromisura per il Brasile, ma non è stata sufficiente a impedire che si verificasse un guasto alla batteria”, ha spiegato il capo ingegnere Honda, Shintaro Orihara, alla vigilia del GP di Las Vegas.

“Per questo evento abbiamo portato un'altra contromisura per migliorare l'affidabilità. Non posso spiegare i dettagli esatti, ma dopo il GP del Brasile abbiamo svolto le verifiche necessarie e abbiamo capito cosa è accaduto.”

L’aspetto più importante, però, è un altro. Le contromisure introdotte finora, inclusa quella portata a Las Vegas, hanno principalmente l'obiettivo di contenere il problema e limitarne gli effetti, ma non rappresentano una soluzione definitiva. Proprio per questo Honda ha già deciso di intervenire sulla struttura interna della batteria in vista del 2027 per aumentarne robustezza e affidabilità.

Honda Power Unit Launch

“Per il 2027 aggiorneremo la struttura interna della batteria per migliorarne l'affidabilità. A Sakura ci stiamo ancora lavorando, ma abbiamo capito che è necessario aumentare l'affidabilità della batteria per la prossima stagione”, ha spiegato Orihara.

Per l’inizio di questo ciclo tecnico, Honda aveva scommesso molto sulla batteria, ritenendola la punta di diamante del suo progetto 2026, grazie a una struttura a due livelli molto compatta, pensata per contenere gli ingombri. Non è detto che questo elemento cambi il prossimo anno, ma ciò che è certo è che interverrà a livello interno per aumentarne la robustezza.

“Per la batteria del 2027 abbiamo sviluppato una struttura diversa, ma possiamo comunque imparare qualcosa dai problemi di quest'anno per migliorare la nostra affidabilità. Quindi non è stato direttamente questo episodio a portare al cambiamento previsto per il 2027, ma in alcune aree possiamo trarre insegnamenti dai problemi di affidabilità emersi quest'anno”.

“Ecco perché continuiamo a introdurre contromisure: ci aiuteranno anche in vista della prossima stagione. Per questo dobbiamo migliorare sia il controllo della combustione sia le prestazioni della combustione con questo regolamento”.

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