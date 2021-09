Honda: più potenza elettrica per la power unit di Verstappen!

La Honda ha giocato d’anticipo rispetto alla Ferrari: la squadra di Maranello ha annunciato che farà debuttare una nuova power unit con modifiche alla parte ibrida al GP di Turchia, mentre la Casa giapponese, alla vigilia della trasferta di Sochi, ha ufficializzato che sulla Red Bull RB16B di Max Verstappen c’è un nuovo pacco di batterie dal GP del Belgio.

I nipponici sono impegnatissimi nel sostenere la sfida iridata del team di Milton Keynes in entrambe le classifiche mondiale, piloti e Costruttori. Siccome la Honda uscirà ufficialmente dalla F1 alla fine dell’anno (ma resterà come fornitrice di tecnologia di Red Bull e AlphaTauri) ha deciso di anticipare in questo campionato delle soluzioni che erano previste nel 2022.

Yasuaki Asaki, capo dello sviluppo delle power unit Honda, ha spiegato che è stata introdotta una nuova batteria nella power unit di Verstappen, sfruttando il regolamento 2021 che consente di adeguare le parti non modificate all’omologazione del motore nel corso della stagione…

"Questa nuova batteria è stata sviluppata in un progetto che ha richiesto diversi anni di lavoro. L’obiettivo era di cogliere due risultati: oltre a migliorare l’efficienza energetica c’era la volontà di raggiungere una significativa riduzioni di peso".

Il risultato sembra che sia stato raggiunto brillantemente…

“In quella che sarà l'ultima stagione della Honda in F1 – ha proseguito Asaki – siamo riusciti a introdurre una nuova batteria più leggera, che è a bassa resistenza e che è molto più efficiente e ad altissima potenza, giusto in tempo per l'inizio del seconda metà della stagione. Con questa modifica contiamo di aver migliorato le prestazioni della power unit”.