F1 | Honda, non solo cavalli: sul nuovo motore ci sono scelte che decideranno come evolverà lo sviluppo

Il Gran Premio d’Olanda segna un punto molto importante nel percorso di Aston Martin e Honda. Dopo i primi aggiornamenti a livello telaistico e aerodinamico portati in Ungheria, parte di un pacchetto molto più ampio che vedrà delle novità al fondo e all’ala anteriore anche durante questo fine settimana, qui a Zandvoort debutterà il nuovo motore Honda sviluppato con le opportunità offerte dall’ADUO.

Un debutto particolarmente atteso perché sarà il primo passo in quello che dovrà essere il percorso del costruttore giapponese per riavvicinarsi alla vetta, per dare vita a quel piano ambizioso con cui nel 2028 vuole tornare ad avere nuovamente una delle migliori Power Unit, come era stato fino allo scorso anno, seppur sotto le insegne Red Bull.

Un aggiornamento che toccherà solamente la parte termica della Power Unit, con i tecnici che si sono concentrati sul ridisegnare la camera di combustione per estrarre più potenza. Non sono invece state apportate modifiche alla batteria e all’MGU-K, per cui è scongiurata una penalità per questo weekend, come ha confermato Honda in mattinata. Internamente, infatti, c’è la convinzione che il problema resti più sulla potenza del motore termico che sulla parte elettrica.

Shintaro Orihara, Trackside General Manager and Chief Engineer of Honda Racing Corporation Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Shintaro Orihara, responsabile del progetto Power Unit del marchio giapponese, non ha voluto rivelare esattamente quanti cavalli gli ingegneri siano riusciti a recuperare da questi aggiornamenti, in parte per non creare aspettative eccessive attorno a questa nuova unità che porta sulle sue spalle un peso molto importante. Tuttavia, Honda ha confermato che si tratta di un buon primo progresso in attesa del 2027.

“Non posso spiegare con esattezza quanto divario riusciremo a ridurre con questo aggiornamento, ma in Formula 1 bisogna essere realistici. Non possiamo portare aggiornamenti importanti, quasi ‘magici’, ma crediamo di aver introdotto passi avanti significativi con questo pacchetto”, ha raccontato Orihara.

“Abbiamo ancora un certo gap dai migliori, ma in Ungheria anche Aston Martin ha portato grandi novità. E in pista ogni 50 o 100 millesimi sono fondamentali per migliorare. Credo che i nostri aggiornamenti possano garantire proprio quel tipo di miglioramento sul giro. Questa è la mia risposta”, ha poi aggiunto il responsabile quando gli è stato chiesto se potesse quantificare la portata delle novità.

Aston Martin Aramco Formula One Team AMR26 Honda Foto di: Erik Junius

Honda ha già avuto modo di testare il nuovo motore in pista nel corso di un filming day di 200 chilometri subito dopo il GP d’Ungheria e, chiaramente, sebbene durante la giornata di riprese il lavoro sia limitato, è stata comunque un’ottima opportunità per raccogliere dei dati da confrontare con quelli in fabbrica al banco. Come anticipato su Motorsport.com, non ci sono stati particolari problemi durante quel test.

“Si trattava di un evento PR day, quindi il programma di attività in pista era limitato, ma c’è sempre qualcosa da imparare dal lavoro in circuito. Prima di tutto, era la prima volta in cui introducevamo la nuova specifica di motore sul nuovo telaio, e abbiamo confermato che la potenza funzionava come previsto sulla nuova vettura: questo è un punto positivo”.

“Inoltre, abbiamo trovato alcuni dati interessanti dal punto di vista della guidabilità. Abbiamo riportato quei dati al banco prova e ottimizzato le impostazioni in vista del GP d’Olanda, quindi per noi è stato un buon progresso. Un altro aspetto positivo è che abbiamo completato tutto il programma di prove senza alcun problema, e anche questo rappresenta un punto a favore”.

Dettaglio tecnico Aston Martin AMR26 Foto di: Ronald Vording

Honda giustamente non vuole caricare le aspettative, soprattutto in termini di numeri, ma uno spunto interessante è quanto detto sulla guidabilità. Non è un segreto che con la prima Power Unit i piloti Aston Martin abbiano incontrato grosse difficoltà su questo fronte, in parte per problematiche legate a Honda stessa, in parte perché il team britannico, a partire da quest’anno, realizza internamente il cambio.

È logico che serva trovare degli affinamenti per migliorare la guidabilità da entrambi i lati, ma un tema che è emerso sia al banco che durante il test è che, andando a modificare la camera di combustione, a sua volta naturalmente anche il comportamento della Power Unit è variato. Quando si apportano delle modifiche così importanti è normale che possa variare anche la risposta del motore, per cui servirà un lavoro di fino per cercare di trovare un buon equilibrio.

“Non si tratta di una preoccupazione, ma semplicemente di ciò che abbiamo imparato: non è qualcosa di negativo, abbiamo raccolto dei dati. Come ho detto in precedenza, abbiamo modificato in modo significativo le caratteristiche della combustione, e la guidabilità è stata influenzata proprio da questo cambiamento. Dobbiamo quindi ottimizzare la guidabilità con questo motore”.

Presentazione Power Unit Honda RA626H Foto di: Honda

“Naturalmente lo avevamo già verificato al banco in anticipo, ma l’esperienza in pista offre sempre ulteriori elementi. Penso che ci vorrà un po’ di tempo per migliorare la guidabilità passo dopo passo. Per questo è molto importante vedere come funziona la nuova Power Unit nelle FP1, ed è interessante ricevere il feedback dei piloti”.

Ogni volta che si sviluppa la Power Unit bisogna chiaramente scontrarsi anche con l’affidabilità, perché cercare potenza non sempre arriva senza problemi. A inizio progetto, Honda ha riscontrato dei problemi su questo fronte, ma crede di aver trovato le soluzioni giuste per limitare eventuali noie di affidabilità. A inizio anno uno dei problemi era legato alle vibrazioni che mettevano KO la batteria, ma con le novità, anche a livello di telaio, non si sono verificati problemi: “Al momento non abbiamo alcuna preoccupazione riguardo alle vibrazioni, quindi al momento siamo fiduciosi sotto questo aspetto”, ha detto Orihara.

In Olanda ci saranno anche altre novità sul fronte aerodinamico, perché arriveranno ulteriori aggiornamenti al fondo e all’ala anteriore, facenti parte di un ampio pacchetto che ha fatto il proprio debutto a Budapest e che vedrà ulteriori novità nei prossimi GP. Lato Honda, invece, non ci saranno ulteriori grosse novità in questa stagione, rimandando gli aggiornamenti direttamente al 2027.