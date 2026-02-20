F1 | Honda delusa non solo per l'affidabilità, ma anche per le performance

La nuova power unit Honda, realizzata per i regolamenti 2026, si è rivelata carente sia in termini di prestazioni che di affidabilità, cosa che ha ammesso anche il costruttore giapponese stesso.

L'Aston Martin è l'unico cliente della Honda in Formula 1 in questa stagione, quindi di fatto la squadra ufficiale dei giapponesi, ma ha vissuto due settimane molto complicate nei test collettivi in Bahrain, ritrovandosi a completare meno chilometri di qualsiasi altro team: appena 334 giri in sei giorni.

Questo è stato dovuto ad una serie di problemi tecnici, uno dei quali mai specificato ed un altro relativo ad un'anomalia dei dati nelle sessioni della scorsa settimana. Questa settimana invece un problema al propulsore ha costretto la AMR36 a rimanere ai box per ben quattro ore nella giornata di mercoledì, prima che Lance Stroll finisse per insabbiarsi per quello che è sembrato un evidente guasto tecnico.

Un problema legato alla batteria ha poi interrotto il programma pomeridiano di Fernando Alonso nella giornata di giovedì. E qui la situazione è addirittura peggiorata, perché la squadra di Silverstone a questo punto è riuscita a mettere insieme appena 6 giri nella giornata conclusiva di venerdì.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Il giro più veloce realizzato nei sei giorni dall'Aston Martin è stato un 1'35"974, realizzato da Lance Stroll, che non regge il confronto neppure con i nuovi arrivati della Cadillac, che hanno girato in 1'35"290 con Valtteri Bottas. Davanti al finlandese poi c'è un ulteriore salto per trovare la Williams di Carlos Sainz a 1'34"342. Il distacco poi è abissale se si va a prendere il miglior riferimento assoluto, l'1'31"992 firmato dalla Ferrari di Charles Leclerc.

Se vi state chiedendo se la mancanza di prestazioni dell'AMR26 progettata da Adrian Newey sia dovuta all'aerodinamica o al motore, l'ammissione dolorosamente onesta della Honda chiarisce che la sua power unit con specifiche 2026 non è all'altezza, indipendentemente dal potenziale ancora da dimostrare del telaio.

"Il nostro obiettivo principale durante i test di questa settimana era quello di accumulare chilometraggio sul propulsore, verificare l'affidabilità del motore e raccogliere dati", ha dichiarato in un comunicato stampa Shintaro Orihara, direttore generale ed ingegnere capo della Honda."Abbiamo raccolto i dati con successo, ma non abbiamo raggiunto il chilometraggio che ci eravamo prefissati".

"Giovedì abbiamo individuato un problema nel propulsore e tutti noi abbiamo unito gli sforzi per trovare una soluzione durante l'ultimo giorno di test. Durante la notte ed oggi, HRC Sakura, l'AMRTC a Silverstone e i nostri team in Bahrain hanno lavorato insieme su un piano di prove limitato, concordato congiuntamente in considerazione della carenza di componenti".

"È stata una settimana difficile, ma desideriamo ringraziare il team per il supporto fornito in pista e tutti coloro che hanno lavorato in remoto dal Giappone e dal Regno Unito. Nel complesso, non siamo soddisfatti delle nostre prestazioni e della nostra affidabilità in questo momento. Tuttavia, stiamo cercando soluzioni insieme a Sakura, Milton Keynes e Silverstone".