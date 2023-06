F1 | Honda: con il passaggio sotto HRC può diventare presenza fissa

Il costruttore giapponese ha recentemente annunciato il ritorno ufficiale in F1 con Aston Martin per il 2026, mentre in origine aveva intenzione di abbandonare completamente la serie per concentrarsi sullo sviluppo di auto elettriche stradali.

L'inversione di rotta segna un altro passo nella natura start-stop nell'avventura della Honda in F1, che finora ha avuto quattro epoche ufficiali: 1964-1968, 1983-1992, 2000-2008 e dal 2015 fino al 2021.

Dal 2022, fornisce motori al team Red Bull nell'ambito di un accordo stipulato con la squadra di Milton Keynes, ma senza un impegno ufficiale.

Questa storia ha reso ovvio chiedersi se Honda rimarrà o meno questa volta, soprattutto in presenza di una concorrenza sempre più agguerrita da parte dei costruttori rivali.

Tuttavia, un cambiamento nel modo in cui vengono gestite le attività di Honda in F1, che ora passano sotto la bandiera HRC insieme alle sue attività motociclistiche anziché direttamente sotto la divisione auto stradali, è stato definito piuttosto significativo.

Parlando questa settimana, il presidente di HRC, Koji Watanabe, ha affermato che il fatto di avere tutto sotto una divisione motorsport unica dovrebbe contribuire a rendere più chiaro il percorso per una partecipazione continua.

"Non posso promettere che non smetteremo mai per il futuro, ma vogliamo continuare a farlo il più a lungo possibile", ha detto. "Finora la F1 ha assunto la forma di un 'progetto' all'interno della Honda R&D Co., Ltd., ma questo ha comportato un problema di continuità".

"Per realizzare il progetto F1 è stato necessario nominare un responsabile e, se avessimo interrotto il programma F1, tutto il personale coinvolto e il budget sarebbero venuti meno. Questa volta faremo la F1 all'interno della HRC, che è un'azienda specializzata in corse".

"HRC ha ottenuto dalla casa madre il permesso di condurre ricerche tecniche sul futuro del motorsport, il che significa che, anche se abbandoniamo, abbiamo la garanzia che il personale e il budget non si azzereranno mai".

"Inoltre, lo stato del bilancio è ora trasparente e viene comunicato alla dirigenza Honda. Credo che questo contribuirà a migliorare la longevità del progetto, favorendo la comprensione del management".

Lawrence Stroll, Toshihiro Sanbe, Presidente e AD di Honda Motor,Koji Watanabe, Presidente Honda Racing Corporation,Martin Whitmarsh Photo by: Motorsport.com / Japan

Il rapporto con Aston Martin

Oltre al fatto che la situazione HRC contribuisce a dare alla Honda le basi necessarie per rimanere in F1 a lungo termine, anche il modo in cui è stata inquadrata la futura partnership con Aston Martin sarà di aiuto.

Watanabe ha aggiunto che è importante che Honda abbia più voce in capitolo con Aston Martin di quanta ne abbia avuta finora nella sua ultima era con McLaren e Red Bull.

"I nostri diritti ed il nostro status di fornitore di PU sono stati finora molto deboli", ha spiegato. Spendiamo molto denaro in termini di costi di sviluppo e produzione, ma non abbiamo avuto alcun reddito, o ne abbiamo avuto molto poco".

"Pertanto, quando la gestione dell'azienda nel suo complesso ha dovuto affrontare delle sfide, è stato deciso che non avevamo altra scelta se non quella di fermare il progetto F1".

"Finora non potevo dire nulla al management del team, perché il bilancio delle entrate e delle uscite era molto negativo. Tuttavia, con questo contratto con Aston Martin, siamo riusciti ad aumentare la nostra autorità come fornitore di PU più di prima. Migliorando questa parte, abbiamo preso una direzione diversa".

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Anche se i produttori di motori non guadagnano direttamente i proventi dei diritti commerciali della F1, Watanabe ritiene che ci siano flussi di entrate che Honda può sfruttare.

"Per quanto riguarda le moto, ci sono entrate derivanti dalle sponsorizzazioni e, naturalmente, dal noleggio delle moto", ha detto. "Le moto vendono prodotti e parti di ricambio da molto tempo e sono sicuramente più equilibrate finanziariamente delle quattro ruote".

"Anche le automobili devono andare in questa direzione. Il marketing e lo sviluppo dei prodotti devono essere fatti in modo diverso".

Un modo in cui Honda potrebbe ottenere un ritorno dai suoi sforzi in F1 è la fornitura di power unit ai clienti, un'opzione che potrebbe essere presa in considerazione per la nuova era di regole a partire dal 2026.

Watanabe ha dichiarato: "Il nostro contratto con Aston Martin prevede la fornitura ai clienti. Non è detto che non lo faremo mai, anzi, potremmo farlo se necessario. Ma inizialmente pensiamo che sia meglio concentrarsi sulla fornitura di un solo team".

Il direttore generale di HRC per la F1, Tetsushi Kakuda, ritiene che l'apertura di un accordo con un cliente ponga alcune sfide logistiche.

"Se ci sono molti problemi, è meglio fornire a più squadre perché più dati si hanno, più sono utili agli ingegneri", ha detto. "Tuttavia, è difficile creare molte nuove parti e bisogna disporre di un certo numero di risorse umane. Pertanto, vogliamo concentrarci innanzitutto sull'Aston Martin".

Informazioni aggiuntive di Ken Tanaka