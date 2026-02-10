Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Ferrari Luce: il nome e gli interni della prima elettrica di Maranello

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Ferrari Luce: il nome e gli interni della prima elettrica di Maranello

F1 | Pirelli: ecco le gomme scelte per i due test pre-stagionali in Bahrain

Formula 1
Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Pirelli: ecco le gomme scelte per i due test pre-stagionali in Bahrain

F1 | Hines dopo l'addio a Hamilton diventa Chief Racing Officer di Cadillac

Formula 1
Formula 1
Presentazione Cadillac
F1 | Hines dopo l'addio a Hamilton diventa Chief Racing Officer di Cadillac

F1 | Stroll sul vantaggio di Mercedes: “Forse quando Russell vincerà di 30" cambierà idea"

Formula 1
Formula 1
F1 | Stroll sul vantaggio di Mercedes: “Forse quando Russell vincerà di 30" cambierà idea"

F1 | Tombazis: "No alla sfida di chi è più scaltro nell’interpretare le regole”

Formula 1
Formula 1
F1 | Tombazis: "No alla sfida di chi è più scaltro nell’interpretare le regole”

WSK | A Viterbo inizia la Euro Series 2026 dall’11 al 14 febbraio

Kart
Kart
WSK | A Viterbo inizia la Euro Series 2026 dall’11 al 14 febbraio

F1 | Ferrari in fiducia: il motore di Barcellona viene usato anche in Bahrain

Formula 1
Formula 1
F1 | Ferrari in fiducia: il motore di Barcellona viene usato anche in Bahrain

F1 | Antonelli, incidente stradale prima del Bahrain: il pilota della Mercedes è illeso

Formula 1
Formula 1
F1 | Antonelli, incidente stradale prima del Bahrain: il pilota della Mercedes è illeso
Ultime notizie
Formula 1 Presentazione Cadillac

F1 | Hines dopo l'addio a Hamilton diventa Chief Racing Officer di Cadillac

Il manager britannico di 47 anni entra nella squadra americana che prepara il suo debutto in F1 dopo aver lavorato per molti anni a fianco del sette volte campione del mondo. Mark si occuperà della gestione dei piloti e del collegamento con i tecnici.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Pubblicato:
Marc Hynes, Cadillac F1 Chief Racing Officer

Marc Hynes, Cadillac F1 Chief Racing Officer

Foto di: Cadillac Communications

Mark Hines è il nuovo Chief Racing Officer del team Cadillac. La nomina ufficiale è avvenuta martedì 10 febbraio, ma l’arrivo del manager nell’undicesima squadra di Formula 1 era atteso dall’inizio dell’anno quando si è saputo che aveva lasciato lo staff di Lewis Hamilton per prendere nuovi incarichi. 

Il ruolo di Hynes sarà quello di collegamento fra i piloti e lo staff tecnico: suo compito sarà provare a semplificare i processi per rafforzare la collaborazione tra i reparti tecnico e sportivo e per creare un ambiente di squadra efficiente, competitivo e disciplinato. 

A Mark è stato affidato anche il programma piloti di Cadillac: oltre ad occuparsi dei due titolari Valtteri Bottas e Sergio Pérez, seguirà anche il pilota di riserva, Zhou Guanyu, e il collaudatore Colton Herta.  

Sergio Perez e Valtteri Bottas, piloti titolari Cadillac

Sergio Perez e Valtteri Bottas, piloti titolari Cadillac

Foto di: Cadillac Communications

Il britannico di 47 anni porta con sé un grande bagaglio di esperienza essendo stato prima pilota (ha vinto il campionato di F3 britannico nel 1999 battendo Luciano Burti e un certo Jenson Button) e poi in Manor Motorsport ha coltivato la gestione dei piloti, arrivando alla F1 con la Marussia. Dal 2015 al 2021 ha collaborato con il sette volte campione del mondo nella gestione del Project 44, la società che gestisce le operazioni commerciali di Lewis. I due nel tempo si sono lasciati e presi più volte, senza che le separazioni lasciassero un segno nella loro amicizia.  

Valtteri Bottas, Cadillac

Valtteri Bottas, Cadillac

Foto di: Cadillac Communications

Hines per l’ennesima volta esce dallo staff di Hamilton, ma sarà in Bahrain per seguire la Cadillac impegnata nei tre giorni di test: 
"Costruire un nuovo team in Formula 1 è una sfida rara e sono entusiasta di contribuire a plasmare la cultura, i processi e gli standard prestazionali fin dall'inizio. Abbiamo una formazione di piloti forte e diversificata e il mio obiettivo sarà quello di creare la chiarezza, l'allineamento e la disciplina necessari per consentire a tutti, piloti e ingegneri, di dare il massimo". 
  
Soddisfatto Graeme Lowdon, il team principal che lo ha voluto fortemente nel team americano... 
"Marc porta al team una combinazione eccezionale di esperienza di guida, comprensione strategica e gestione del personale. La sua capacità di mettere in contatto piloti, ingegneri e leadership sarà fondamentale per affermarci sulla griglia di partenza. Entrando nella nostra stagione d'esordio, avere una persona del calibro di Marc alla guida delle nostre attività sportive è una risorsa fondamentale per il Cadillac Formula 1 Team". 

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Stroll sul vantaggio di Mercedes: “Forse quando Russell vincerà di 30" cambierà idea"
Prossimo Articolo F1 | Pirelli: ecco le gomme scelte per i due test pre-stagionali in Bahrain

Top Comments

More from
Franco Nugnes

F1 | Tombazis: "No alla sfida di chi è più scaltro nell’interpretare le regole”

Formula 1
Formula 1
F1 | Tombazis: "No alla sfida di chi è più scaltro nell’interpretare le regole”

F1 | Ferrari in fiducia: il motore di Barcellona viene usato anche in Bahrain

Formula 1
Formula 1
F1 | Ferrari in fiducia: il motore di Barcellona viene usato anche in Bahrain

F1 | Newey: "In Aston Martin abbiamo la migliore struttura del Circus"

Formula 1
Formula 1
Presentazione Aston Martin Racing
F1 | Newey: "In Aston Martin abbiamo la migliore struttura del Circus"
More from
Sergio Perez

F1 | Cadillac F1: già la vettura sperimentale mostra un... carattere diverso

Formula 1
Formula 1
F1 | Cadillac F1: già la vettura sperimentale mostra un... carattere diverso

F1 | La Cadillac mostra le sue forme nel filming day di Silverstone

Formula 1
Formula 1
F1 | La Cadillac mostra le sue forme nel filming day di Silverstone

F1 | Cadillac muove i primi passi in pista con un filming day a Silverstone

Formula 1
Formula 1
F1 | Cadillac muove i primi passi in pista con un filming day a Silverstone
More from
Cadillac F1

Cadillac rompe gli schemi: svelata la livrea asimmetrica per il suo debutto in F1

Formula 1
Formula 1
Presentazione Cadillac
Cadillac rompe gli schemi: svelata la livrea asimmetrica per il suo debutto in F1

F1 | Cadillac e Mercedes: tornano i fili di lana per studiare la nuova aerodinamica

Formula 1
Formula 1
Barcelona-Catalunya Test Pre-stagionali
F1 | Cadillac e Mercedes: tornano i fili di lana per studiare la nuova aerodinamica

IMSA | Daytona, 6a Ora: Porsche-Penske davanti a JDC-Miller

IMSA
IMSA
24h di Daytona
IMSA | Daytona, 6a Ora: Porsche-Penske davanti a JDC-Miller

Ultime notizie

Ferrari Luce: il nome e gli interni della prima elettrica di Maranello

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Ferrari Luce: il nome e gli interni della prima elettrica di Maranello

F1 | Pirelli: ecco le gomme scelte per i due test pre-stagionali in Bahrain

Formula 1
F1 Formula 1
Test in Bahrain
F1 | Pirelli: ecco le gomme scelte per i due test pre-stagionali in Bahrain

F1 | Hines dopo l'addio a Hamilton diventa Chief Racing Officer di Cadillac

Formula 1
F1 Formula 1
Presentazione Cadillac
F1 | Hines dopo l'addio a Hamilton diventa Chief Racing Officer di Cadillac

F1 | Stroll sul vantaggio di Mercedes: “Forse quando Russell vincerà di 30" cambierà idea"

Formula 1
F1 Formula 1
F1 | Stroll sul vantaggio di Mercedes: “Forse quando Russell vincerà di 30" cambierà idea"