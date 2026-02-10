F1 | Hines dopo l'addio a Hamilton diventa Chief Racing Officer di Cadillac

Mark Hines è il nuovo Chief Racing Officer del team Cadillac. La nomina ufficiale è avvenuta martedì 10 febbraio, ma l’arrivo del manager nell’undicesima squadra di Formula 1 era atteso dall’inizio dell’anno quando si è saputo che aveva lasciato lo staff di Lewis Hamilton per prendere nuovi incarichi.

Il ruolo di Hynes sarà quello di collegamento fra i piloti e lo staff tecnico: suo compito sarà provare a semplificare i processi per rafforzare la collaborazione tra i reparti tecnico e sportivo e per creare un ambiente di squadra efficiente, competitivo e disciplinato.

A Mark è stato affidato anche il programma piloti di Cadillac: oltre ad occuparsi dei due titolari Valtteri Bottas e Sergio Pérez, seguirà anche il pilota di riserva, Zhou Guanyu, e il collaudatore Colton Herta.

Sergio Perez e Valtteri Bottas, piloti titolari Cadillac Foto di: Cadillac Communications

Il britannico di 47 anni porta con sé un grande bagaglio di esperienza essendo stato prima pilota (ha vinto il campionato di F3 britannico nel 1999 battendo Luciano Burti e un certo Jenson Button) e poi in Manor Motorsport ha coltivato la gestione dei piloti, arrivando alla F1 con la Marussia. Dal 2015 al 2021 ha collaborato con il sette volte campione del mondo nella gestione del Project 44, la società che gestisce le operazioni commerciali di Lewis. I due nel tempo si sono lasciati e presi più volte, senza che le separazioni lasciassero un segno nella loro amicizia.

Valtteri Bottas, Cadillac Foto di: Cadillac Communications

Hines per l’ennesima volta esce dallo staff di Hamilton, ma sarà in Bahrain per seguire la Cadillac impegnata nei tre giorni di test:

"Costruire un nuovo team in Formula 1 è una sfida rara e sono entusiasta di contribuire a plasmare la cultura, i processi e gli standard prestazionali fin dall'inizio. Abbiamo una formazione di piloti forte e diversificata e il mio obiettivo sarà quello di creare la chiarezza, l'allineamento e la disciplina necessari per consentire a tutti, piloti e ingegneri, di dare il massimo".



Soddisfatto Graeme Lowdon, il team principal che lo ha voluto fortemente nel team americano...

"Marc porta al team una combinazione eccezionale di esperienza di guida, comprensione strategica e gestione del personale. La sua capacità di mettere in contatto piloti, ingegneri e leadership sarà fondamentale per affermarci sulla griglia di partenza. Entrando nella nostra stagione d'esordio, avere una persona del calibro di Marc alla guida delle nostre attività sportive è una risorsa fondamentale per il Cadillac Formula 1 Team".