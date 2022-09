F1 | Herta in lizza per un test con Alpine all'Hungaroring

Carica lettore audio

Il pilota della IndyCar è nel mirino per un posto da titolare in AlphaTauri la prossima stagione, nell'ambito di un accordo che porterebbe alla cessione di Pierre Gasly all'Alpine.

Le sue possibilità di passare in F1, tuttavia, dipendono dall'ottenimento della superlicenza: la Red Bull ha infatti chiesto alla FIA una deroga speciale, dato che al momento Colton Herta ha solo 32 dei 40 punti richiesti.

Nonostante le pressioni esercitate dalla Red Bull, sembra che la FIA respingerà questa richiesta per le conseguenze indesiderate che una simile mossa potrebbe avere in futuro. Il timore maggiore è che ciò possa dissuadere i piloti dal concentrarsi sulle categorie propedeutiche come F3 e F2 qualora ci sia la possibilità di ottenere esenzioni speciali.

Sebbene la situazione non sia positiva per Herta, ciò non ha impedito alla Red Bull di continuare i suoi preparativi.

Alcune fonti hanno rivelato che, con la stagione IndyCar ormai conclusa, si stia pensando di far svolgere al pilota statunitense un test privato con Alpine alla guida di una monoposto della passata generazione.

Questo test fa parte del programma di sviluppo originariamente previsto per Oscar Piastri, dal quale però l'australiano è stato escluso in seguito alla sua decisione di passare alla McLaren per il 2023.

Anche se i piani definitivi per il test non sono ancora stati definiti, Alpine spera di poter inserire Herta nella sessione che si svolgerà all'Hungaroring prima del GP di Singapore. Inoltre c'è anche la possibilità che Nyck de Vries possa prendere parte al test.

Tuttavia, nonostante ciò, Herta non è nella lista dei candidati a sostituire Fernando Alonso il prossimo anno, ma il test fa parte di un processo di valutazione che Alpine si è offerta di fare per AlphaTauri così da comprendere meglio la velocità e il feedback tecnico dell'americano.

Anche se può sembrare strano che le squadre di F1 si aiutino a vicenda in questo modo, l'interesse di Alpine per il futuro di Herta è chiaro, in quanto spera di ottenere Gasly.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool

Alpine non ha voluto confermare chi parteciperà al test dell'Hungaroring. Un portavoce ha dichiarato: "Non commentiamo i test privati".

Oltre al test con Alpine, Herta rimane in lizza per disputare una sessione di FP1 con la McLaren, ma non è stato confermato.

Zak Brown, CEO della McLaren, ha commentato questa possibilità: "Non escluderei Colton, ma qualsiasi cosa faremo sarà nell'interesse della McLaren e non per aiutare AlphaTauri".

C'è anche la possibilità che la McLaren decida di far girare Piastri in una FP1, se il giovane sarà iberato dal suo contratto con l'Alpine.

Brown ha aggiunto: "Non abbiamo ancora le idee chiare, perché Oscar è ancora sotto contratto per il '22. Stiamo ancora sviluppando la vettura, quindi è improbabile che si voglia inserire un debuttante quando si sta ancora mettendo a punto la macchina”.