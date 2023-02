F1 | Harman: "La A523 è un'evoluzione significativa dalla vettura 2022"

Carica lettore audio

Nel suggestivo scenario della Printworks di Londra, l’Alpine ha svelato la sua monoposto per la stagione 2023 di Formula 1, la A523. La nuova vettura, che ha già fatto il suo debutto in pista a Silverstone in uno shakedown a inizio settimana, presenta numerosi punti in comune con la sua progenitrice, a dimostrazione di come gli ingegneri non abbiano voluto tradire la propria filosofia costruttiva.

Nonostante i numerosi problemi di affidabilità, sul piano competitivo la vettura 2022 aveva comunque dimostrato di possedere buone capacità sul piano delle performance, conquistando il quarto posto nella classifica costruttori davanti alla McLaren. Un risultato figlio anche di numerosi weekend in cui la squadra di Enstone era stata in grado di imporsi come migliore scuderia della midfield, raccogliendo punti importanti che hanno poi fatto la differenza a fine campionato.

Sul progetto della A523 sono stati apportati cambiamenti all’intero gruppo sospensivo a livello meccanico, mentre su quello aerodinamico si è lavorato intensamente sulle strutture di flusso all’avantreno, come l’ala anteriore, che a centro vettura, in particolare la zona delle fiancate. Il concetto di fondo delle pance rimane invariato rispetto alla passata stagione, ma sono stati apportate modifiche che dovrebbero migliorare la gestione dei flussi verso il retrotreno.

Riadattato e riposizionato il sistema di espulsione del calore tramite le branchie, mentre al posteriore si è lavorato sull’incrementare l’efficienza della beam wing e dell’ala posteriore. Per migliorare l’affidabilità, è stata riprogettata la pompa dell’acqua, che tanti problemi aveva creato nel 2022 costringendo più volte i piloti al ritiro.

A margine della presentazione ufficiale, Bruno Famin, Direttore Esecutivo per quanto riguarda il settore Power Unit, e Matt Harman, Direttore Tecnico, hanno illustrato le principali novità della A523.

Come si è evoluta l’A523 rispetto all’auto dell’anno scorso?

Matt Harman: "L’A523 si è sicuramente un'evoluzione da molti punti di vista rispetto al modello precedente, l’A522. Abbiamo apportato cambiamenti alle sospensioni anteriori e posteriori e abbiamo sbloccato performance all’alettone anteriore e dalle strutture di flusso anteriori che ci hanno permesso di aumentare le prestazioni del diffusore, introducendo così una concezione leggermente diversa delle sospensioni posteriori. Abbiamo adattato le dimensioni e il posizionamento del sistema di espulsione del calore per completare il progetto di carrozzeria migliorata sulla base delle grandi prestazioni dell’anno scorso. Al posteriore dell’auto, stiamo migliorando l’efficienza dell’alettone posteriore e, in particolare, della beam wing che offre un forte margine di aumento dell’efficienza".

Quando è iniziato il progetto dell’A523?

Matt Harman: "Lo abbiamo iniziato parecchio tempo fa, a Novembre 2021, per cui anche prima della nascita dell’A522 dell’anno scorso. Abbiamo accumulato un’incredibile quantità di dati durante le fasi di progettazione e convalida che ci hanno permesso di migliorare le prestazioni di vari sottosistemi. L’obiettivo è quello di farci un quadro completo per poi individuare i concept e le aree da migliorare. Come ho già detto, l’A523 è una evoluzione significativa rispetto all’A522, come risultato di quanto imparato e capito nell’ultimo anno e mezzo durante la grande trasformazione dei regolamenti".

La nuova Alpine A523. Photo by: Alpine

Il team si è distinto nella gara allo sviluppo dell’anno scorso. Che piani avete per la stagione 2023?

Matt Harman: "Siamo stati molto soddisfatti del nostro programma di sviluppo nel 2022 e abbiamo creato un piano chiaro e ben strutturato per introdurre migliorie su base regolare, oltre agli aggiornamenti più corposi ed efficienti in certi momenti dell’anno. Nel 2023, vogliamo essere ancora più aggressivi, continuare sulla stessa linea. Abbiamo già previsto un piano chiaro e messo diverse cose in cantiere, sia da un punto di vista aerodinamico che meccanico. Siamo entusiasti di ciò che abbiamo in programma in termini di sviluppo".

Quali sono i traguardi raggiunti finora dall’A523?

Matt Harman: "L’A523 è stata completamente omologata prima di Natale, un fantastico passo avanti per il team. Ci siamo investiti molto nel programma di convalida. Nella terza settimana dell’anno, abbiamo utilizzato l’impianto di prova di Viry per convalidare il gruppo propulsore considerando il complesso dell’auto. Siamo stati molto soddisfatti dei risultati che abbiamo ottenuto e dei chilometri che siamo stati in grado di percorrere. Questo particolare progetto, condotto insieme a Viry, è andato a meraviglia. Ciò significa che stiamo per iniziare la stagione con più fiducia in alcuni aspetti del nostro pacchetto".

Com’è andata la collaborazione Enstone-Viry per i preparativi della stagione?

Matt Harman: "Direi che la collaborazione tra Enstone e Viry è più stretta che mai, soprattutto in questo periodo dell’anno di preparazione della stagione. Abbiamo individuato insieme le cause principali e non è un segreto che nel 2022 abbiamo affrontato momenti difficili per realizzare al meglio il nostro gruppo propulsore: la trasmissione in associazione con il gruppo propulsore. Siamo molto contenti della nostra collaborazione e lavoriamo con positività seguendo una direzione chiara, che fa ben sperare per il futuro, soprattutto in vista del programma 2026. In termini di gruppo propulsore, sebbene sia omologato, abbiamo posto l’accento sull’integrazione nell’auto, sull’affidabilità e sulla performance dell’applicazione dell’auto dove, in questa stagione, vedremo alcuni miglioramenti".

L'Alpine A523 con la livrea caratterizzata dai colori dello sponsor BWT, la quale verrà utilizzata nei primi 3 appuntamenti della stagione. Photo by: Alpine

Questa è la tua seconda stagione come Direttore Esecutivo. Quali sono le tue principali riflessioni sul 2022?

Bruno Famin: "Chiaramente, arrivare quarti nel Campionato Costruttori si può considerare come una stagione di successo. Una bella soddisfazione per il team, soprattutto in un periodo in cui la Formula 1 va incontro a così tanti cambiamenti rivoluzionari, sia a livello di telaio che di gruppo propulsore. Siamo stati aggressivi nella progettazione del motore in previsione del blocco dello sviluppo e questo, per tutto l’anno, ci ha regalato bei momenti alternati a bocconi amari. È stato un privilegio vedere da vicino il duro lavoro dei team di Enstone e Viry. Hanno fatto un ottimo lavoro collaborando per integrare al telaio un gruppo propulsore fluido ed efficiente e, in generale, per spingere al massimo il pacchetto per tutto l’anno.

Che cambiamenti e miglioramenti sono stati apportati a Viry lo scorso anno?

Bruno Famin: "Direi che il 2022 è stato un anno di transizione per Viry, dato che sono entrato nel team prima dell’inizio della stagione 2022. Ora abbiamo poco più di 300 persone che lavorano in sede per la Formula 1 e siamo cresciuti geograficamente con l’aggiunta di alcuni nuovi impianti. Continuiamo a portare avanti il piano di modernizzazione dei banchi di prova e stiamo realizzando due nuovi dinamometri per i motori elettrici. L’organizzazione si è evoluta e il lavoro che svolgiamo con i team di Enstone è sempre più efficiente. Tutti questi investimenti e miglioramenti ci consentono di essere più efficaci e, soprattutto, di fare progressi nello sviluppo del gruppo propulsore e nella preparazione dell’auto in previsione del 2026".

Cosa ci può dire del gruppo propulsore Renault e-Tech RE23?

Bruno Famin: "Stiamo lavorando in stretta collaborazione con i team di Enstone per migliorare il packaging e l’integrazione del nostro gruppo propulsore. La riprova del buon lavoro di squadra che stiamo facendo l’abbiamo avuta a gennaio, quando ci siamo riuniti per usare il nuovo impianto di collaudo a Viry per convalidare il gruppo propulsore, che si è rivelato un successo e un importante traguardo raggiunto per la creazione del pacchetto A523-RE23. Abbiamo una pompa dell’acqua di nuova progettazione per risolvere i problemi di affidabilità riscontrati su questo componente nel 2022. È nuova, progettata in un’altra location e siamo certi che ora il problema è risolto. Abbiamo avuto molto da fare a Viry con i test di resistenza sui banchi di prova e siamo impazienti di vedere i risultati in pista per verificare se tutto questo duro lavoro ha dato i suoi frutti".