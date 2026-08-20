F1 | Hamilton: “Volevo una Ferrari innovatrice. Ora gli altri ci seguono”

Lewis Hamilton è tornato dalla pausa estiva con sensazioni molto diverse rispetto a dodici mesi fa. Non solo per una classifica che lo vede al secondo posto nel mondiale, ma soprattutto per la convinzione di aver finalmente trovato quella sintonia che (a differenza di un anno fa) lo fa sentire tutt’uno con la Ferrari. “Abbiamo fatto molti cambiamenti alla macchina – ha spiegato Lewis alla vigilia del Gran Premio d’Olanda – dall’ingegneria ai processi, e anche il design della monoposto è molto diverso con questa nuova generazione. Credo che oggi siamo in una posizione migliore”.

Hamilton individua soprattutto nella collaborazione costruita all’interno della squadra come uno dei passaggi decisivi. Un processo iniziato lo scorso anno e che, secondo Lewis, ha avuto bisogno di tempo prima di produrre i risultati attesi. “Ci è voluto un buon anno per riuscire ad essere davvero in sintonia, ma credo che ora ci siamo: abbiamo una grande collaborazione. Le cose che avevo chiesto sono state realizzate nel corso del tempo e sono arrivati anche i risultati, quindi questo dimostra che funziona. Credo che oggi abbiamo la formula giusta e ora dobbiamo insistere su questa strada, continuando a migliorare”.

È un Hamilton che parla con evidente soddisfazione anche del percorso tecnico intrapreso dalla Ferrari. Dodici mesi fa Lewis aveva indicato un obiettivo molto preciso: Maranello non avrebbe dovuto limitarsi ad inseguire le soluzioni degli avversari, ma tornare ad essere un riferimento tecnico. Oggi ritiene che quel cambio di passo sia arrivato.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Una delle cose che avevo detto lo scorso anno era che la Ferrari avrebbe dovuto essere quella che innova. Tutti avrebbero dovuto seguire la Ferrari, e quest’anno siamo noi gli innovatori. Gli altri hanno seguito il design delle nostre ali, il sistema di scarico. Credo che stiamo andando nella direzione giusta e penso che siamo davvero in un ‘sweet spot’. Dobbiamo semplicemente continuare a costruire sulla base che abbiamo creato”.

Hamilton non nasconde che ci siano ancora aree sulle quali intervenire. Il nuovo regolamento ha rappresentato una sfida per tutte le squadre e, secondo Lewis, gli errori commessi nella prima metà della stagione fanno parte di un percorso inevitabile.

“Dobbiamo continuare a far progredire la macchina. Ci sono sicuramente ancora molte aree nelle quali dobbiamo migliorare, ma abbiamo fatto tanta strada. Sono davvero orgoglioso dei passi avanti che abbiamo compiuto prima dell’inizio della stagione e poi durante il campionato. Credo che sia stata una sfida enorme per tutti. Ogni squadra ha commesso degli errori, cosa naturale con un nuovo regolamento, ma dobbiamo continuare ad inseguire”.

Più che sullo sviluppo, Hamilton individua nell’esecuzione dei weekend il margine sul quale Ferrari dovrà concentrarsi nella seconda metà della stagione. “Vedo tutti molto motivati e concentrati all’interno della squadra. C’è una grande fiducia, ed è davvero bello vederlo. Continuiamo ad aggiungere prestazione e a far progredire la macchina. Non credo di poter chiedere molto di più alla squadra. Quello che dobbiamo fare nella seconda metà della stagione è cercare di eseguire meglio i weekend”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La soddisfazione di Lewis emerge anche quando allarga lo sguardo alla situazione della Ferrari. Essere tornati stabilmente nella lotta al vertice rappresenta un punto di partenza, non quello d’arrivo. “È fantastico tornare dalla pausa e trovarci in una situazione nella quale siamo pienamente nella lotta con le prime quattro squadre, io sono secondo nel mondiale e la Ferrari è ad un solo passo dal posto in cui dovrebbe essere. Il nostro obiettivo è fare quel passo. Non sarà facile contro Mercedes e nemmeno contro le altre due squadre, perché credo che abbiano fatto tutte un ottimo lavoro”.

Resta invece ancora impegnativa la gestione delle monoposto 2026. Hamilton è stato tra i piloti che hanno accolto la nuova generazione tecnica sollevando dei legittimi interrogativi, e dopo metà stagione ammette che molti dei meccanismi richiesti al volante non sono ancora diventati istintivi.

“Non è ancora naturale. Dobbiamo ancora lavorarci. Quest’anno, con questo regolamento, c’è molto più lavoro sia per la squadra che per i piloti. Allo stesso tempo stiamo cercando di entrare sempre più in profondità nel lavoro con il team, guardando già ai programmi per il 2027, alle modifiche regolamentari e ai passi che dovremo compiere. C’è molto da fare, ma mi sto divertendo. Mi sto davvero divertendo molto ad essere in questa squadra”.

Una pausa estiva diversa da tutte le altre

Se la Ferrari è cambiata rispetto a dodici mesi fa, Hamilton sostiene di aver affrontato in modo differente anche la pausa estiva. Niente vero stacco dalla preparazione: Lewis ha scelto di utilizzare le tre settimane per presentarsi a Zandvoort nelle migliori condizioni possibili.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“È stata la pausa estiva più atipica che abbia mai avuto in tutte le stagioni della mia carriera in Formula 1. Normalmente si parte, ci si prende una o due settimane libere, c’è anche un po’ di festa. Questa volta ho visto la pausa come un’opportunità per fare un ulteriore salto di qualità. Mi sono allenato per tre settimane”.

“Credo di essere tornato dalla sosta nelle migliori condizioni fisiche di sempre nei vent’anni, o quanti sono, che sono qui. Sono davvero orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto. Ho analizzato molto ciò che abbiamo fatto nella prima parte dell’anno, le cose che abbiamo fatto bene, quelle che vogliamo lasciarci alle spalle, e ho guardato anche agli impegni che avrò davanti, eliminando ciò che alla fine non mi aiuta ad arrivare dove voglio essere”. Una preparazione che Hamilton sintetizza con una distinzione significativa: “Sono tornato sentendomi decisamente rigenerato. Ma è una sensazione diversa: più che rilassato, mi sento pieno di energia”.

Zandvoort, l’ultima occasione

C’è infine un obiettivo che aggiunge motivazione al weekend. Hamilton ha vinto su quasi tutti i circuiti che hanno accompagnato la sua lunga carriera in Formula 1, ma Zandvoort manca ancora all’appello. E con il Gran Premio d’Olanda destinato a salutare il calendario, quella di questo fine settimana potrebbe essere l’ultima opportunità per colmare la lacuna. “Non credo di aver mai vinto qui. Ho vinto praticamente su tutti gli altri circuiti, ma non ricordo di esserci riuscito a Zandvoort e voglio assolutamente cambiare questa situazione”.

“È un circuito incredibile, con un pubblico fantastico. Ovviamente è molto speciale soprattutto per Max, che qui riceve un sostegno incredibile per tutto il weekend. I tifosi creano davvero l’atmosfera. È una pista che in Formula 1 non sono ancora riuscito veramente a conquistare, proverò a farlo questo weekend”.