F1 | Hamilton: "Vincere sarebbe un'impresa, ma con la strategia possiamo crearci una chance"
Il britannico della Ferrari ha chiuso le qualifiche al terzo posto immediatamente alle spalle del compagno di squadra. In vista della gara di domani, la Mercedes sembra avere un passo superiore, ma Hamilton spera che con la strategia si possa aprire un'opportunità.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Eric Le Galliot
È stata una qualifica strana quella del Red Bull Ring, decisamente più positiva di quanto ci si potesse immaginare per la Ferrari, che ha chiuso con una prima fila che, considerando sia il venerdì che anche l’andamento della qualifica, sembrava di fatto insperata. Ma al di là degli episodi che hanno portato alla prima fila, c’è anche un elemento importante, ovvero essersi messi alle spalle le McLaren.
Venerdì la Ferrari sembrava decisamente più distante, ben oltre il mezzo secondo sul giro singolo e, al di là di quanto perso sui rettilinei, c’era anche il fattore velocità in curva che lasciava a desiderare, specie nel terzo settore, dove era evidente una certa carenza di bilanciamento e ciò si ripercuoteva anche sul passo gara. Ferrari ha lavorato a lungo in nottata in fabbrica, ribaltando il setup anche grazie al lavoro al simulatore di Antonio Giovinazzi.
Questi elementi hanno portato la Ferrari ad avvicinarsi e, sebbene sia vero che il distacco dalla pole di George Russell sia comunque molto ampio nonostante l’inglese abbia alzato il piede per la bandiera gialla esposta, l’importante era mettersi quantomeno alle spalle le altre squadre di vertice, come la Red Bull e la McLaren.
“Sì, penso che siamo tutti davvero vicinissimi, come si può vedere, i margini sono minimi. Credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro durante il weekend; il team ha fatto un lavoro fantastico per portare gli aggiornamenti questo fine settimana, il motore... Ieri eravamo piuttosto distanti e non capivamo bene il perché, ma abbiamo apportato alcune modifiche alla vettura e abbiamo ridotto il distacco”.
“Sfortunatamente il mio primo tentativo nel Q3 non è stato perfetto, non è stato eccezionale: due errori, o meglio, l'errore in curva 3, ma non mi sentivo già benissimo fin dalla curva 1, quindi ho dovuto recuperare molto alla fine, il che rende tutto decisamente più difficile quando non hai ancora un tempo di sicurezza registrato. Però sì, è fantastico essere lì davanti insieme a Charles e la strada fino alla curva 3 è lunga, quindi speriamo di fare una bella lotta”.
In vista di domani, Hamilton crede che la Mercedes abbia un altro passo nonostante i miglioramenti fatti in nottata e vincere sarà un’impresa: “Sì, penso che sul passo puro no, le Mercedes sono state davvero velocissime questo weekend; come dicevo ieri il distacco era di sei decimi, quindi credo che sul passo puro sarà molto, molto difficile farcela. Però magari con la strategia potrebbe esserci un'opportunità, anche se penso che provare a vincere domani sia un'impresa”.
“Domani dobbiamo massimizzare i punti per la squadra, ovviamente cercare di tenere dietro almeno una delle Mercedes se ci riusciamo, e se potessimo prenderle entrambe sarebbe fantastico”.
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