F1 | Hamilton: "Vedo spesso la W15. Ho fiducia su chi ci lavora"

Due stagioni da buttare, ben al di sotto di quelle che hanno consentito alla Mercedes di dominare la Formula 1 dal 2014 al 2021. Ecco da dove riparte il team di Brackley, ovvero da un biennio inatteso dopo aver perso il titolo Piloti all'ultimo giro due stagioni or sono e aver colto l'ultimo iride Costruttori prima del grande ritorno di Red Bull.

Da volpe a cacciatrice per meriti altrui, ma anche per demeriti propri. Inseguire l'utopia "size zero" delle pance inaugurata con la W13 nel 2022 e portata avanti - in parte - nel 2023 hanno tagliato le gambe alle speranze di Mercedes, costretta a inseguire prima se stessa, le proprie ambizioni, poi a ricucire un divario da Red Bull divenuto abnorme in soli 24 mesi.

C'è però chi di speranza sembra averne ancora. Lewis Hamilton, dopo aver sfiorato l'ottavo titolo e perso proprio per una manciata di chilometri a fine 2021, è ancora alla ricerca di riscatto, di un epilogo che sentiva dover essere ben differente da quello che ha consegnato il primo iride a Max Verstappen.

Non è un caso che il 7 volte campione del mondo sia spesso a Brackley per seguire l'evoluzione della nuova monoposto, quella che dovrebbe chiamarsi W15. Lewis segue passo dopo passo la sua crescita, forse anche per cercare di capire quali potranno essere le sue ambizioni ancora prima di assaggiare le doti della macchina in pista nel mese di febbraio.

"Penso sia sempre difficile dire come sarà la macchina", ha ammesso Lewis la sera del FIA prize giving. "Non sono un ingegnere, né un progettista. Quindi non è facile. E' sempre il momento più emozionante dell'anno, perché ho visto la macchina in galleria del vento, ci passo sempre quando vado in fabbrica per vederla evolvere in qualsiasi direzione finisca per andare".

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, esce dal box dopo una sosta

"Venerdì, quando stavo per partire, ho fatto un salto a che punto fossimo e, quando tornerò, sarà già diversa da come l'ho vista l'ultima volta. Ho piena fiducia in tutti coloro che ci stanno lavorando. E spero che il prossimo anno saremo in una posizione molto più competitiva rispetto alle ultime due stagioni".

Hamilton ha anche parlato della stagione 2023, la seconda della carriera in cui non è riuscito a portare a casa nemmeno un gran premio. D'altronde, la Mercedes ha collezionato appena una vittoria in oltre 40 gare (quella di Russell a San Paolo del Brasile nel 2022).

"Nel 2023 ci sono stati alti e bassi e dal momento in cui abbiamo iniziato a guidare la vettura a Silverstone, abbiamo capito che probabilmente non avremmo lottato per il campionato. Quindi ci siamo concentrati e abbiamo reimpostato i nostri obiettivi per poi lavorare e recuperare".

"Penso che sia davvero bello vedere come il team non si sia mai arreso, e che nessuno della squadra lo abbia fatto. Tutti hanno mantenuto un atteggiamento positivo e questo è stato un fattore molto importante per me".

"Tutti noi impariamo sempre di più ad apprezzare il momento, ad apprezzare ogni singolo individuo del team e i risultati che stiamo ottenendo, e quando finalmente otteniamo un podio, forse lo apprezziamo più che mai".

"Il momento più importante della stagione, per noi, è stata la pole a Budapest. Quella è una pista che amo. E riuscire in qualche modo a detronizzare la Red Bull per un solo istante ci ha dato molta speranza, sapendo che continuando a spingere possiamo farcela", ha concluso un fiducioso Hamilton.