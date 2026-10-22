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F1 | Hamilton torna su Singapore: "Ho scelto io, non mi basta un 3° posto. Il mio compito è stimolare il team"

Parlando alla vigilia del GP ad Austin, Hamilton è tornato su quanto successo a Singapore, quando ha scelto di restare fuori sotto VSC nonostante fosse stato richiamato dal team ai box. Una decisione che non ha pagato e di cui Lewis si è assunto la piena responsabilità, rimarcando però come ciò faccia anche parte del gioco per stimolare il team.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 22 ott 2026, 21:06

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Angela Weiss / AFP via Getty Images

Si ricomincia da dove si era lasciato. Prima di concentrarsi totalmente sul weekend degli Stati Uniti ad Austin, dove la Ferrari introdurrà il suo ultimo sostanzioso pacchetto di novità di questa stagione per la SF-26, l’attenzione attorno a Lewis Hamilton è tornata a due settimane fa, a quella scelta durante il GP di Singapore di restare fuori sotto Virtual Safety Car con una strategia alternativa.

Una decisione di cui il sette volte iridato si è subito assunto la piena e totale responsabilità, sia via radio al termine della corsa sia nelle dichiarazioni rilasciate sul sito del Cavallino e sui social network. A causa di un malessere, fortunatamente senza conseguenze, Hamilton aveva infatti saltato le interviste per recarsi al centro medico, senza poter spiegare nel dettaglio le motivazioni della sua strategia.

Per questo il tema è tornato d’attualità anche ad Austin, con Lewis che ha raccontato nel dettaglio il processo che lo ha portato a scegliere di non seguire la chiamata del muretto, che lo aveva richiamato ai box proprio per sfruttare la neutralizzazione e montare un secondo set fresco di soft con cui arrivare fino in fondo, preferendo invece restare in pista con l’obiettivo di non accontentarsi di un terzo posto.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Ferrari Media Center

“Penso che, prima di tutto, da queste esperienze si impari. È raro che mi ritrovi in una situazione del genere. Nei giorni successivi non mi sono sentito granché bene, ma si cresce anche attraverso questi momenti”, ha spiegato Lewis prima di tornare direttamente alla scelta di montare le medie al via della gara, con cui chiaramente l’intenzione era quella di andare lungo e sperare in una neutralizzazione.

Tuttavia, come già si sospettava dopo le prove libere e le qualifiche del venerdì, la media si è rivelata decisamente meno competitiva della soft, per cui Hamilton ha faticato a tenere il ritmo dei rivali che, al contrario, erano scattati con la mescola più tenera, stressando così le sue gomme al punto da decidere di rientrare ai box. Questo lo ha portato su una strategia a due soste.

“Quando mi sono schierato in griglia e sapevo che sarei partito terzo, penso sempre a come vincere. Cerco sempre di trovare qualcosa di diverso. Volevo una strategia differente, non semplicemente la stessa di Charles, con noi due a seguirci a vicenda”, ha poi aggiunto Lewis.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Dalle simulazioni strategiche era emerso che Max sarebbe potuto essere più veloce e quella strategia ci avrebbe portato a finire secondo e terzo. E questo non mi basta. Volevo avere delle opzioni e vedere cosa sarebbe stato possibile fare. Magari, se le gomme medie fossero durate più a lungo, avremmo potuto allungare il primo stint e giocarcela diversamente. Ma una volta in pista non è andata così”.

Pur essendosi fermato in anticipo, Hamilton è comunque rimasto dietro Charles Leclerc dopo la sosta, in parte per il distacco accumulato nel primo stint e in parte perché Mercedes ha interpretato alla perfezione la situazione, richiamando a sua volta Andrea Kimi Antonelli nel momento ideale. Se la Ferrari avesse ritardato il pit stop, Leclerc si sarebbe ritrovato nella scia sporca di Hamilton e Antonelli avrebbe potuto avvicinarsi.

Tuttavia, pur disponendo di una gomma più prestazionale, Lewis si è ritrovato a dover adeguare il proprio ritmo a quello di Leclerc, fino a quando non ha deciso di lasciare un margine di circa due secondi, consapevole che un sorpasso sarebbe stato di fatto impossibile: “Ritrovarmi dietro Charles mi è costato molto tempo. Lui era su una gomma più lenta, la stessa che avevo usato io all'inizio, mentre io avevo un buon passo con le soft. È stata una situazione un po' simile a quella di Zandvoort”.

Entrando nel merito della scelta che lo ha portato a rimanere fuori durante la VSC, Hamilton ha spiegato di aver voluto provare qualcosa di differente, con l'obiettivo, pur non dichiarato esplicitamente, di puntare non solo al secondo posto, ma anche di aver capito quasi subito che probabilmente si trattasse della scelta sbagliata.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“In realtà stavo arrivando verso l'ingresso della pit lane e non sapevo che Charles stesse rientrando, perché credo avessero appena comunicato il suo pit stop. In una frazione di secondo ho deciso di restare fuori. Non appena mi sono trovato affiancato all'ingresso della corsia box, ho capito che probabilmente era stata la scelta sbagliata. Me ne sono assunto la responsabilità e sono andato avanti”.

Hamilton si è assunto subito le responsabilità per la scelta che sicuramente è costata dei punti al team, dato che, fermandosi sotto Virtual Safety Car, il terzo posto sarebbe stato sicuramente alla portata, ma ha spiegato di non voler cambiare approccio, perché fa parte del gioco. Ci sono occasioni in cui si trova un’intuizione corretta e altre in cui, invece, capita l’opposto.

“Ne abbiamo parlato internamente, cercando di capire come lavorare meglio insieme e collaborare in modo più efficace. Ma non credo sia cambiato nulla nel nostro rapporto di lavoro dietro le quinte. Sono convinto che il mio compito non sia semplicemente seguire sempre la linea stabilita, bensì continuare a stimolare il team e me stesso, sfidando le convenzioni. È anche grazie a questo approccio che sono arrivato dove sono oggi e non ho alcuna intenzione di rinunciarvi”.

“A volte funziona, altre no. Questa è stata una di quelle volte in cui non ha funzionato, ma si guarda avanti. Si vince e si perde come squadra, quindi condividiamo insieme sia i successi sia gli errori. Mi fa sicuramente male quando faccio perdere punti al team. Non è qualcosa che accade spesso, ma lavorerò ancora più duramente per fare in modo che non succeda di nuovo”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Siamo tutti vicini, possiamo essere lì davanti"

Passando al GP di questo weekend, la griglia ha subito un rimescolamento continuo durante gli ultimi appuntamenti. Inizialmente era emersa la McLaren, poi è spuntata la Red Bull, mentre resta il punto interrogativo su quale sia il vero potenziale della Mercedes. In questo discorso si inserisce anche la Ferrari, che su due piste che hanno premiato più il telaio che il puro motore, come Sepang e Marina Bay, ha conquistato due podi.

Ad Austin la Rossa arriverà con un nuovo pacchetto che, secondo Lewis, pur con il “classico” gioco di coprire le proprie carte, vale poco meno di un decimo. Austin rappresenta una sfida diversa: ci sono più allunghi, ma è una pista dove ci sono tante sconnessioni e serve trovare il giusto setup meccanico. Hamilton la Ferrari in partita.

“Sinceramente non ho idea se riusciremo o meno a vincere. Se guardiamo all'andamento delle prestazioni nel corso della stagione, c'è stato un momento in cui la Mercedes sembrava essere il riferimento, poi è cresciuta la McLaren e ora negli ultimi Gran Premi si è vista una Red Bull piuttosto dominante”, ha detto Hamilton, rimarcando proprio questo continuo cambio di valori in campo.

“Per questo non vedo particolari motivi per cui la situazione dovrebbe cambiare improvvisamente. Mi aspetto però che sia tutto molto equilibrato tra noi. E spero che, se riusciremo a mettere la vettura nella finestra di funzionamento corretta, potremo essere lì a giocarci le posizioni di vertice e lottare con gli altri”.

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