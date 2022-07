F1 | Hamilton: "Sto bene, ma sono deluso da me stesso"

Carica lettore audio

Vedere Lewis Hamilton a muro in qualifica è un qualcosa di più unico che raro. Per ritrovare un errore così pesante del 7 volte campione del mondo, bisogna tornare addirittura al Gran Premio del Brasile del 2017, ma ad amplificare quello commesso oggi al Red Bull è stato il potenziale mostrato dalla sua Mercedes.

Il saliscendi austriaco ha dimostrato che i progressi evidenziati dalla W13 a Silverstone non erano un fuoco di paglia, perché oggi le W13 si sono ritrovate più vicine a Red Bull e Ferrari di quanto si sarebbero aspettati nella squadra di Brackley.

Dopo aver abortito due tentativi in Q3, Hamilton ne ha provato un terzo con lo stesso set di gomme soft e quando è arrivato alla curva 7 ha perso il posteriore. A quel punto ha provato a riprendere la vettura, evitando il testacoda, ma non l'impatto contro le barriere, che è stato anche piuttosto violento, provocando l'esposizione della bandiera rossa.

Dopo una breve passaggio dal Centro Medico, Lewis comunque ha rassicurato sulle sue condizioni: "Sto bene. E' stata una bella botta, ma sto bene". Per lui invece è più difficile spiegarsi l'accaduto: "Non ho una risposta in realtà. Ho perso il posteriore alla curva 7 e questo è quanto".

Incidente di Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton però si è preso la responsabilità, soprattutto per il lavoro extra che costerà ai suoi meccanici, ma anche perché oggi è convinto di aver sprecato una buona occasione per guardagnarsi una posizione importante sulla griglia della Sprint Race.

"Sono incredibilmente deluso da me stesso. E mi dispiace per il team, tutti hanno lavorato duramente per mettere insieme questa macchina e non mi piace mai quando gliela riporto danneggiata. Inoltre credo che potessimo lottare per i primi tre posti".

La conferma delle prestazioni della W13 però è stata sicuramente un segnale importante per il proseguimento della stagione. Con il decimo posto in griglia invece il weekend si mette in salita, anche se la Sprint Race di domani potrebbe permettergli di recuperare qualche posizione.

"Sono incoraggiato, di sicuro. Se guardo alle nostre prestazioni, non ci aspettavamo di essere così vicini come lo siamo stati oggi. Questo è positivo per la squadra, ma sono molto indietro, quindi non so cosa riusciremo a fare da qui in avanti. Però abbiamo anche la gara sprint che spero ci possa aiutare a recuperare un po' del tempo perduto".