F1 | Hamilton si separa dalla sua fisioterapista Angela Cullen

Carica lettore audio

Hamilton dal 2016, nell'ambito del suo ruolo presso la società di coaching per atleti Hintsa, che da tempo fornisce fisioterapisti e preparatori atletici a molti piloti di F1.

Insieme, visto che Cullen di solito era una delle ultime persone a interagire con il sette volte campione del mondo prima che salisse a bordo delle sue vetture Mercedes, Hamilton e la sua preparatrice sono diventati un duo inseparabile nel paddock della F1.

Scrivendo sul suo account Instagram, dove ha annunciato la notizia che lui e Cullen non lavoreranno più insieme, Hamilton ha dichiarato: "Negli ultimi sette anni, [Cullen] è stato al mio fianco, spingendomi a essere la migliore versione di me stesso".

"Grazie a lei sono un atleta più forte e una persona migliore. Quindi, oggi spero che vi unirete a me nell'augurarle il meglio mentre compie i prossimi passi per inseguire i suoi sogni".

"Grazie per tutto Ang, non vedo l'ora di vedere cosa ti riserva il futuro".

La Cullen ha anche reso omaggio al suo lavoro con Hamilton sul suo account Instagram.

"Esattamente sette [anni] fa in questo giorno ero in piedi nel paddock della F1 per la prima volta al GP d'Australia", ha postato. "Oggi sono entusiasta di condividere che sto per partire per la mia prossima avventura".

Angela Cullen, Physiotherapist, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sono così grata per aver avuto questo incredibile viaggio in F1 e so che la mia storia continuerà. Grazie al team [Mercedes], che è stato la mia famiglia negli ultimi sette anni".

"E a Lewis Hamilton, il più grande di tutti i tempi. È stato un onore e un piacere stare al tuo fianco, sono così orgoglioso di te e di tutto ciò che hai raggiunto".

"Grazie per avermi sostenuto, per aver creduto in me e per avermi mostrato il potenziale illimitato che tutti abbiamo dentro di noi. Non vedo l'ora di assistere al tuo prossimo capitolo. Non c'è nulla che tu non possa fare".

La Cullen, che ha accompagnato Hamilton ai test e alle gare in Bahrain che hanno aperto la stagione 2023, non ha ancora rivelato quale sarà il suo prossimo progetto.