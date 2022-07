F1 | Hamilton: "Russell ha tutto per far vincere ancora Mercedes"

Carica lettore audio

Lewis Hamilton e George Russell stanno affrontando la prima stagione da compagni di squadra in Formula 1. Dopo diversi anni accanto a Valtteri Bottas, il 7 volte iridato ha a che fare con un pilota giovane, in rampa di lancio, affamato e ricco di talento.

La prima parte della stagione 2022 di Formula 1 ha visto la Mercedes arrancare per via di un progetto molto ambizioso, ma talmente estremo da far fatica a trovare la finestra giusta di utilizzo con assetti che spesso hanno messo in evidenza la rigidezza della W13, lasciandola in balia del porpoising prima e del bouncing poi.

In tutto questo George Russell si è distinto firmando 3 podi e 128 punti in 11 gare, 19 punti meglio di Lewis Hamilton, fermo a 109. Per fare il quadro completo della situazione sarà saggio attendere la fine della stagione, ma l'avvio di Russell è già un dato di fatto.

Il ragazzo arrivato dopo 3 stagioni in Williams sembra già essere pronto non solo per lottare con i migliori - su questo c'erano pochi dubbi - ma addirittura nel guidare il team e aiutarlo a uscire dalle difficoltà in cui ha imperversato i questi primi 7 mesi del 2022.

Questa è l'opinione di Lewis Hamilton, che ha avuto modo di studiare, conoscere, capire Russell e valutarne le caratteristiche: "Non posso dire che sia difficile essere compagno di squadra di George, è stato piacevole. Lavoriamo assieme e lo facciamo incredibilmente bene".

"George è molto positivo... Ha avuto un impatto positivo sull'ambiente di lavoro e in generale è un vero piacere lavorare con lui ed è bello vedere quello che riesce a ottenere. Ha fatto un ottimo lavoro, ha ottenuto i primi punti per la squadra e continuerà a migliorare e continuerà a farlo per molto tempo".

"Vedo che ha un grande potenziale per diventare campione del mondo, ed è anche nel posto giusto per poterlo fare. Penso davvero che, che io sia qui o meno, abbia tutte le qualità per aiutare la squadra a progredire in futuro e portarla al successo, quindi penso che sia stata la scelta giusta per il team. Spero di poter contribuire in parte ad aiutarlo per migliorare ancora".

Le parole di Hamilton sono state anche di circostanza, perché non è capitato spesso che un compagno di squadra lo mettesse così in difficoltà nel corso di un periodo così lungo di una stagione, ma sono altrettanto sincere. I due britannici stanno cooperando per cercare di riportare la Mercedes dove si è trovata negli ultimi 8 anni, ma il percorso sarà ancora lungo.

Di recente lo stesso George Russell ha parlato del suo approccio alla Mercedes nel podcast Beyond the Grid: "Mi piace guardare le cose nel modo più obiettivo possibile. Le cose possono cambiare molto rapidamente in Formula 1 e firmare un contratto per entrare a far parte del team più grande di questa epoca è senza dubbio un momento enorme per me".

"Ma se non faccio bene, se mi faccio prendere a calci nel culo dal più grande pilota di tutti i tempi (Hamilton, ndr), cosa significa? Significa che dopo un anno potrei essere fuori dalla porta di Brackley".

"Arrivare alla Mercedes è stato un grande passo avanti per la mia carriera, ma è un po' come l'immagine del ragazzo che scala la montagna: pensa di essere in cima, guarda in alto e la vetta è lontana chilometri. Poi ci arriva, ma vede un'altra vetta. Ed è questo il modo io cui io vedo la F1. C'è molto da festeggiare in un momento come questo. Voglio essere campione del mondo, voglio vincere delle gare, ma la firma sul contratto Mercedes non mi ha garantito nulla", ha concluso Russell.