F1 | Hamilton smentisce i rumor: “Non ho mai chiesto la sostituzione di nessuno nel mio team”

Negli ultimi giorni si è parlato a lungo di alcune indiscrezioni secondo cui Lewis Hamilton avrebbe spinto per modificare l'organico in pista della Ferrari, chiedendo la sostituzione di alcune figure. Tuttavia, oggi il pilota britannico ha voluto smentire personalmente tali voci tramite i propri canali social, lo stesso strumento utilizzato dopo la gara di Zandvoort per scusarsi dei commenti via radio.

“Ho visto alcune storie che sono circolate e voglio chiarire la situazione. Non ho mai chiesto che qualcuno del mio team venisse sostituito. Tutte le persone con cui lavoro si impegnano duramente ogni giorno e la loro dedizione è ciò che ci permette di andare avanti”, si legge nel messaggio del sette volte iridato su Instagram.

Le voci riguardavano soprattutto presunti attriti interni al Cavallino, in particolare rispetto al rapporto tra Hamilton e alcuni membri della squadra corse impegnati nei weekend di gara. Lewis ha risposto con fermezza, smentendo di aver chiesto la sostituzione di qualsiasi componente del team e ribadendo come il suo obiettivo sia invece quello di sostenere la squadra, aiutandola a crescere.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

“Cerco sempre di dare forza alle persone e aiutarle a essere la versione migliore di loro stesse. O almeno a vedere il meglio che hanno dentro di sé. Forse non sempre riesco a farlo, ma questa è la mia intenzione ed è ciò per cui sono qui. Lavoriamo tutti insieme e continueremo a farlo”, si legge nella seconda parte del commento del britannico sui social.

Ed è l'ultima frase quella più significativa del discorso di Lewis. È naturale che qualsiasi pilota proveniente da un altro ambiente, per di più a lungo vincente, porti la propria visione e dia una direzione precisa ai processi e alle metodologie di lavoro del team. Si tratta di un contributo come quello dato da altri ingegneri, che arrivano con idee fresche.

Una visione che anche Frederic Vasseur, Team Principal della Rossa, aveva sottolineato nel corso di una intervista esclusiva a Motorsport.com ad agosto rimarcando come l’arrivo di Hamilton abbia rappresentato uno scossone positivo per l'ambiente Ferrari. “Fa bene scuotere un po' il sistema. Se rimani nella tua bolla per tutta la vita con le stesse persone, a un certo punto farai fatica a migliorare. Vale per i piloti, ma vale anche per gli ingegneri quando ingaggi personale da altre squadre”, aveva detto Vasseur.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Non è un mistero che, nell'ultimo anno e mezzo, Hamilton abbia dato il proprio contributo e punto di vista, inserendosi in una struttura con metodi di lavoro in parte diversi rispetto a quelli a cui era abituato in Mercedes. Lewis ha però voluto allontanare l'idea che questo si sia tradotto nella richiesta di allontanare delle persone o di modificare la squadra che lavora direttamente con lui.

Il messaggio lanciato oggi sui social da Hamilton è netto e chiaro, cercando di calmare le acque in una fase in cui il rapporto tra il pilota e la squadra è finito sotto i riflettori, non solo per le sue dichiarazioni dopo Zandvoort e Monza che inevitabilmente in qualche modo hanno aggiunto benzina sul fuoco a un tema già caldo, ma anche proprio per queste indiscrezioni emerse negli ultimi giorni.