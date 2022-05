F1 | Hamilton riceve un'esenzione di due GP per i gioielli

Carica lettore audio

Come parte del giro di vite della FIA sui piloti che indossano gioielli nell'abitacolo, cosa vietata dal codice sportivo internazionale, la questione è diventata oggetto dei processi di verifica prima del Gran Premio di Miami.

Lewis Hamilton si è presentato alla conferenza stampa di venerdì indossando tre orologi, otto anelli, bracciali ed una collana, sostenendo di ritenere inutile che i commissari si concentrassero su questo aspetto.

"E' quasi come un passo indietro", ha detto Hamilton. "Se pensi ai passi che stiamo facendo come sport ed alle cause più importanti su cui dobbiamo concentrarci".

Il punto di vista di Hamilton è stato sostenuto da un certo numero di piloti, tra cui Sebastian Vettel, che ha sottolineato come secondo lui fosse un provvedimento che sembrava quasi prendere di mira il pilota della Mercedes.

Hamilton ha spiegato che indossa almeno due gioielli che non possono essere rimossi, tra cui un piercing al naso, che però sono in platino e non gli hanno mai dato problemi in precedenza.

Quando gli è stato domandato se arriverebbe al punto di non correre in caso di scontro con la FIA, il sette volte iridato ha detto: "Se mi fermano, allora così sia. Abbiamo un pilota di riserva".

Motorsport.com ha appreso che Hamilton ha incontrato i funzionari della commissione medica della FIA dopo la conferenza stampa per discutere la questione.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Durante i colloqui, si capisce che è stato spiegato ad Hamilton che queste restrizioni non hanno nulla a che fare con l'eliminazione dell'espressione personale, ma che sono puramente basate su motivi di sicurezza.

Hamilton ha accettato di rimuovere qualsiasi gioielli rimovibile per questo fine settimana a Miami, inoltre gli è stata data una deroga fino a Monaco per gli elementi più complicati da rimuovere.

Oltre al giro di vite sui gioielli, ai piloti è stato anche ricordato di indossare biancheria intima omologata nell'abitacolo, sempre per motivi di sicurezza.

L'incidente di Romain Grosjean al Gran Premio del Bahrain del 2020 è stato regolarmente citato come esempio di un incidente in cui sia i gioielli che l'abbigliamento potrebbero creare problemi in caso di incidente o di estrazione del pilota dall'abitacolo.

Prima della prima sessione di prove libere a Miami, il delegato tecnico Jo Bauer ha rilasciato un aggiornamento legato alle verifiche, confermando che la Mercedes ha "presentato un foglio di autoverifica completamente compilato per il GP di Miami 2022".

Il documento di verifica iniziale della Mercedes invece non confermava che Hamilton fosse "conforme al requisito di non indossare gioielli, sotto forma di piercing o di catene di metallo al collo o orologi".