Hamilton sta in Mercedes col prolugamento delle regole 2020?

Il brusco stop arrivato alla vigilia del via della stagione 2020, ha rimandato a data da destinarsi tanti interrogativi a cui la prima parte del campionato avrebbe dovuto dare una risposta.

Non parliamo solo di ‘pista’, ma anche di un mercato piloti che con vede ben 17 sedili (su 20 totali) ancora da assegnare in vista della prossima stagione. Tutto rimandato? Sì, ma qualcosa è cambiato anche a motori spenti e non parliamo di dettagli, perché il soggetto è Lewis Hamilton.

La conferma di Max Verstappen e Charles Leclerc come punti fermi del futuro di Red Bull e Ferrari, ha di fatto messo Hamilton in una posizione meno semplice del previsto. Cosa fare in chiave futura?

A facilitare la scelta di Lewis è arrivata la decisione presa la scorsa settimana da squadre, FIA e Liberty in merito al 2021, ovvero la risoluzione (approvata da tutti i presenti) che manterrà le monoposto progettate e realizzate per la stagione 2020 anche il prossimo anno.

Questo cambia non poco le certezze di Hamilton, che si trova così a poter pianificare un futuro (almeno nel breve periodo) con molti meno dubbi sulla competitività della vettura che avrà a disposizione, restando in Mercedes.

La nuova W11 ha confermato nei test pre-campionato di avere tutte le qualità per poterle consentire di proseguire la striscia vincente iniziata nel 2014 e la decisione di prorogare di dodici mesi l’entrata in vigore del nuovo regolamento le ha garantito un anno di vita in più.

C’è da scommettere che la trattativa tra Mercedes e Hamilton per il rinnovo del contratto sarà serrata soprattutto sulla durata del contratto stesso.

Per Lewis oggi l’ideale sarebbe il prolungamento per una sola stagione, operazione che sarebbe perfetta nell’ottica di garantirsi la libertà di guardare l’evoluzione dei valori tecnici con l’entrata in vigore del nuovo regolamento. Ma c’è un grande punto interrogativo, ed è legato alle scelte che farà la Ferrari.

Se a Maranello riusciranno a convincere Vettel (che resta il primo favorito ad affiancare Leclerc) a prolungare per un solo anno, allora per Hamilton potrebbe esserci la chance per chiudere la carriera in rosso, con l’arrivo in Ferrari nel 2022, in coincidenza con il via del nuovo ciclo tecnico.

Lewis non vuole lasciare la W11 nel 2021, anno in cui teoricamente potrebbe puntare all’ottavo titolo Mondiale, ma dovrà convincere la Mercedes ad un rinnovo in forma ridotta.

Sarà un braccio di ferro molto interessante, che le parti in causa sosterranno con un occhio molto interessato alle scelte che saranno fatte in Ferrari.

Se a Maranello dovessero confermare il compagno di Leclerc per due stagioni, di fatto per Lewis le porte ‘rosse’ sarebbero chiuse, uno scenario che cambierebbe drasticamente anche le posizioni di forza sul tavolo delle trattative Mercedes.