F1 | Hamilton fa il pompiere: "Red Bull si merita tutto"

Nel bel mezzo del botta e risposta tra Toto Wolff e i componenti di spicco di Red Bull Racing, arriva il mediatore che non t'aspetti. Lewis Hamilton, alla vigilia del Gran Premio di Singapore, è stato l'uomo che ha cercato di appianare le divergenze verbali sorte tra i due team che dal 2014 a oggi hanno vinto tutto.

Il 7 volte iridato ha vestito i panni dell'ago della bilancia, che però s'è posto esattamente nel mezzo, così da equilibrare la situazione e spostare l'attenzione su ciò che accadrà in pista a partire da domani.

Parole accondiscendenti e dolci nei confronti dei rivali di Milton Keynes, che però hanno il retrogusto di convenienza, così da rinforzare la sua figura sportiva per mezzo della schiuma sparata dall'ideale estintore con cui ha spento le fiamme virtuali, ma dalle elevate temperature reali.

"Non mi piace guardare a questo genere di cose", ha risposto Hamilton alla domanda posta da Motorsport.com sul fatto che Verstappen possa avere una battuta d'arresto.

"Prima mi hanno fatto una domanda: 'Preferiresti togliere Max a Red Bull o Newey?'. O una cosa del genere. E io ho risposto: 'Nessuna delle due cose'. Penso solo che dobbiamo migliorare e fare un lavoro migliore. Loro hanno fatto un lavoro eccezionale e non si può biasimarli per l'incredibile lavoro che stanno facendo e hanno fatto collettivamente".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Voglio solo migliorare tutti noi. Ma ci sono molte opportunità nelle prossime 8 gare. Quindi cerchiamo solo di essere pronti ed essere presenti se dovessero presentarsi delle occasioni sulla nostra strada. Dobbiamo rimanere fiduciosi".

Riguardo a questo fine settimana, Hamilton non ha voluto sbilanciarsi. La speranza è quella di fare meglio ed essere più competitivi dell'anno passato, quando le W13 soffrirono come per gran parte dell'anno.

"Non so, lo scorso anno siamo stati relativamente competitivi, ma non abbiamo fatto una gara eccezionale. Ma vista la macchina che avevamo lo scorso anno, spero che la W14 sia progredita a tal punto da permetterci di essere più vicini ai primi posti, magari lottare per il podio. Lo scopriremo solo domani, ma questa è una cosa che vale per tutti ed è la realtà".

"Con le modifiche fatte al tracciato il giro sarà più facile, questo è certo. Ci saranno meno curve e la Red Bull potrebbe essere ancora più avanti! E' un rettilineo corto, quindi credo che nessuno avrà un reale vantaggio. E poi, in generale, la nostra macchina non è favorita in nessun tipo di pista".

"Marina Bay è un tracciato particolare, che in passato è stato un posto in cui siamo andati bene. Ma rispetto all'anno scorso, come ho detto, con questo tipo di macchina tendiamo a essere un po' più veloci di quanto pensassimo. Quindi spero che questo fine settimana possa andare bene".