Intervista
Formula 1 Qatar
F1 | Hamilton: "Piano pre-gara? Se Leclerc va lungo in curva 1 non alzo il piede. Non è un problema mio"
Lewis spiega perché abbia superato Leclerc al via del GP del Qatar, oltre al fatto di avere faticato non poco nell'ultimo stint con l'usura delle gomme.
Giacomo Rauli
Pubblicato: 29 nov 2026, 18:50
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Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Manuel Eletto
Missione compiuta. La Ferrari ha matematicamente chiuso la stagione 2026 in seconda posizione, anche se manca ancora una gara al termine.
A Lusail, grazie al sesto posto di Lewis Hamilton e al settimo di Charles Leclerc, la Rossa è la "prima degli altri" dopo la Mercedes, dominatrice incontrastata della prima stagione del nuovo ciclo tecnico.
Le Rosse, a Lusail, non hanno certo brillato. Tra libere e qualifiche le SF-26 hanno fatto vedere tutti i loro limiti su asfalto liscio, mentre in gara hanno dato qualche segnale incoraggiante in più, pur chiudendo molto staccati dalle vetture che l'anno preceduta.
"Mi sono semplicemente concentrato sul conquistare punti, cercando di non correre rischi e di portare a casa quei punti, così da poter assicurare il secondo posto nel campionato costruttori", ha detto Hamilton al termine del Gran Premio del Qatar.
Dopo quanto accaduto nelle corse settimane tra lui e Leclerc, la Ferrari ha preso provvedimenti, impartendo un piano per la gara ai due piloti di Maranello.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Hamilton ha affermato di essere contento di come siano andate le cose, spiegando per altro per quale motivo abbia superato Leclerc al primo giro, sebbene il monegasco partisse davanti a lui in griglia di partenza.
"Il piano pre-gara? E' stato rispettato e non abbiamo avuto problemi nel corso della gara. Charles è andato largo in curva 1 dopo la partenza. Io ho avuto una buona uscita dalla prima curva e sono passato all'esterno. Non c'era nessun accordo secondo cui non dovessi superarlo il quella situazione. Non sono tenuto ad alzare il piede quando lui va largo, quindi non è un problema mio. In gara abbiamo seguito il piano e abbiamo conquistato punti".
L'usura gomme era una delle nemiche principali delle monoposto durante la gara di oggi. Hamilton ha detto di essere riuscito a gestirla bene nei primi due stint, mentre nel terzo - affrontato con le Hard - le cose sono andate in modo diverso, tanto da dover fare i conti con il ritorno di Leclerc, fermato però da un ordine del muretto Ferrari.
"L'usura? Penso che il primo stint sia andato abbastanza bene, il secondo sia stato piuttosto buono, mentre nell'ultimo stint ho avuto un'usura elevata".
"Non so perché, né se abbia riportato qualche danno. Non ne sono davvero sicuro. Ma nell'ultimo stint ho avuto enormi difficoltà con il bilanciamento della macchina. Credo che questa sia stata la gara meno emozionante dell'anno, quindi sono contento che sia finita".
"Nel mio caso, il problema (di guidare in aria sporca) si manifestava già a una distanza maggiore. Anche a tre o quattro secondi riuscivo a percepirlo, ma qui è sempre stato così".
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