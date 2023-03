F1 | Hamilton: "Pensavo avremmo faticato ad entrare in Q3"

Carica lettore audio

Dopo la bastonata di ieri, Lewis Hamilton ha provato ad usare la carota nei confronti della Mercedes al termine delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain. Ad onor del vero, il team principal Toto Wolff ha riconosciuto suo malgrado che quanto detto venerdì dal 7 volte iridato a Sakhir, quando ha parlato di una W14 ad un secondo dalla Red Bull sul passo gara, è realtà.

Al confronto, però, sentirgli dire che il settimo posto ottenuto sulla griglia di partenza della prima gara dell'anno ha superato le aspettative deve essere sembrato quasi una carezza, anche se poi ci ha messo il carico di essere soddisfatto solo perché l'essere riuscito a centrare la Q3 è stata quasi una sorpresa.

"Probabilmente mi aspettavo che sarebbe andata anche peggio, quindi è un risultato abbastanza buono. Non siamo in lotta per la vittoria, ma non siamo neanche gli ultimi. Siamo comunque nella top 10 e questo è positivo, perché pensavo che avremmo faticato ad entrare in Q3", ha detto a caldo Hamilton.

Per la gara di domani però le aspettative sono ancora basse: "Il passo? Nei test non lo abbiamo avuto. Anzi, sembrava che avessimo un passo gara peggiore rispetto all'anno scorso. Domani lo scopriremo e speriamo di poter lottare almeno con quel gruppetto che ci circonda, quindi con le Aston Martin e si spera anche le Ferrari".

Lewis Hamilton, Mercedes W14 Photo by: Erik Junius

Rispetto ai test ed alla prima giornata di prove, la W14 sembra aver fatto un passetto in avanti in termini di stabilità, ma Hamilton è consapevole che serve molto di più per avvicinarsi ai migliori.

"Sicuramente è migliorata, ma ci manca un po' di downforce. Soprattutto al posteriore, è per questo che non riusciamo a dare potenza come le Red Bull e le Ferrari sul giro secco, ed è per questo che fatichiamo con il degrado. Stessa storia dell'anno scorso. Prima dell'anno scorso avevamo un retrotreno migliore. È qualcosa su cui dobbiamo lavorare".

Infine, non ha nascosto che un pizzico brucia dover partire dietro all'Aston Martin, visto che la AMR23 monta lo stesso propulsore della W14 ed anche diverse componenti in comune con la monoposto della Mercedes. Tornare a battagliare con Fernando Alonso però sembra essere uno stimolo.

"Voglio dire, hanno praticamente metà della nostra macchina! Quindi non è certo il massimo per noi. Ma sono sinceramente felice per l'Aston, penso che sia incredibile vedere i loro progressi, i passi avanti che hanno fatto. Sono davvero felice per Fernando, perché è qui da molto più tempo di me. È bello riaverlo tra i protagonisti. Speriamo di fare delle belle gare", ha concluso.