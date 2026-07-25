F1 | Hamilton penalizzato: 3 posizioni da scontare in griglia per avere ostacolato Piastri

La penalità era nell'aria e alla fine è arrivata. Lewis Hamilton dovrà scontare 3 posizioni in griglia alla prima Sprint o gara a cui prenderà parte, dunque, salvo clamorosi colpi di scena, al Gran Premio di Ungheria che scatterà domani.

Il pilota della Ferrari ha violato l'articolo B4.1.1 del Regolamento Sportivo FIA di Formula 1, ostacolando Oscar Piastri nel suo ultimo tentativo di qualifica durante la Q3 delle prove ufficiali all'Hungaroring.

Hamilton, stando a quanto affermato dal pilota ai commissari di gara, avrebbe sentito in ritardo il messaggio via radio del team, che gli comunicava l'arrivo di Piastri alle sue spalle. Per questo non avrebbe fatto in tempo a spostarsi dalla traiettoria ed evitare l'impeding.

Il provvedimento dei commissari di gara del Gran Premio d'Ungheria - i quali sono Garry Connelly, Richa Mergulhao, Isvan Moni, Matthew Selley e Vitantonio Liuzzi - spiega perfettamente per quale motivo il 7 volte campione del mondo e oggi pilota della Ferrari si sia visto infliggere la penalità di 3 posizioni da scontare in griglia al prossimo GP a cui prenderà parte.

"I Commissari Sportivi hanno ascoltato il pilota della Vettura 44 (Lewis Hamilton), il pilota della Vettura 81 (Oscar Piastri), i rappresentanti delle squadre e hanno esaminato le prove video, i dati di telemetria, le comunicazioni radio del team e le immagini della telecamera di bordo".

"In avvicinamento alla Curva 1, la Vettura 44 procedeva a una velocità significativamente ridotta sulla traiettoria ideale, mentre la Vettura 81 stava sopraggiungendo durante un giro lanciato".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Il pilota della Vettura 44 ha spiegato di aver appena completato un giro veloce e di non aver ricevuto il messaggio radio del team riguardante l’arrivo della Vettura 81 fino a quando quest’ultima non si trovava già a distanza ravvicinata. Ha inoltre dichiarato che, a causa della posizione della sua vettura in pista, la Vettura 81 non era visibile negli specchietti".

"La Vettura 81, impegnata in un giro lanciato, è stata costretta a effettuare una manovra evasiva, allargando la traiettoria, e ha dovuto interrompere il proprio giro".

"Dopo aver esaminato tutte le prove disponibili, i Commissari Sportivi hanno stabilito che la Vettura 44 ha ostacolato inutilmente la Vettura 81 durante le qualifiche".

"In conformità con il Regolamento FIA di Formula 1 e con le linee guida sulle sanzioni previste per questo tipo di infrazione in qualifica, i Commissari Sportivi impongono al pilota della Vettura 44 una penalità di tre posizioni sulla griglia di partenza".

Con questa retrocessione in griglia, domani Hamilton scatterà dalla quinta posizione, dunque dalla prima casella della terza fila. Grazie alla penalità inflitta al ferrarista, Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli e Oscar Piastri guadagnano una posizione. Il monegasco della Ferrari sale così in prima fila e partirà accanto a Lando Norris. Antonelli, invece, scatterà terzo e dalla parte pulita della pista. Piastri, con la seconda McLaren, avanzerà in seconda fila.

Qualora la Ferrari volesse fare ricorso contro la decisione dei commissari sportivi, in conformità con l'Articolo 15 del Codice Sportivo Internazionale FIA e con il Capitolo 5 del Regolamento Giudiziario e Disciplinare FIA, dovrà farlo entro i termini previsti e stabiliti.