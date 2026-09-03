F1 | Hamilton: "Ora abbiamo una direzione da seguire. Ho spinto molto per questo. Abbiamo tutto per vincere"

Essere pilota Ferrari a Monza ha un significato unico: è un modo completamente diverso di vivere il fine settimana del Gran Premio d’Italia ed è qualcosa che Lewis Hamilton ha avvertito già lo scorso anno al suo primo weekend in Rosso. Rispetto allo scorso anno, però, il Cavallino arriva con una monoposto più competitiva, più concreta, a cui però non è un segreto manchino cavalli.

Per questo, proprio a Monza debutterà una nuova specifica della Power Unit che dovrebbe ridurre il gap dai migliori motoristi, anche se non sarà chiaramente sufficiente a colmare tutto il distacco. Si tratta comunque di un passo in avanti importante, anche in ottica della prossima stagione, dato che consentirà di testare alcune idee in pista e raccogliere dati.

È logico che, comunque, la speranza sia che questo aggiornamento possa dimostrarsi un alleato già in questo finale di stagione, soprattutto tenendo a mente che Mercedes deve ancora portare il suo ultimo sostanzioso pacchetto di novità tecniche in Malesia. La Rossa chiaramente continua a lavorare e, come Lewis ha già ripetuto in altre occasioni, è fiero del lavoro svolto a Maranello.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Ferrari

“Ogni piccolo passo aiuta. E penso che, fino a questo punto della stagione, abbiamo sempre perso qualcosa [sui rettilinei]: anche nell’ultima gara, su un circuito così corto, perdevamo quattro decimi al giro durante la corsa. È un deficit enorme, che ci siamo portati dietro per tutto l’anno fino ad ora”, spiega Hamilton alla vigilia del GP d’Italia.

Frederic Vasseur lo ha raccontato anche in un’intervista a Motorsport.com: alla Ferrari serviva prendersi dei rischi, spingere sullo sviluppo e sulle idee innovative, perché spesso è proprio in quella fantasia che nascono le soluzioni più interessanti. Ed è ciò di cui i due piloti sono fieri, perché quest’anno a Maranello sono uscite soluzioni poi riprese da tante squadre rivali, a conferma della bontà delle idee a livello aerodinamico.

Ciò che ha voluto sottolineare Hamilton, soprattutto, è l’entusiasmo che si avverte nel team rispetto allo scorso anno, quando chiaramente i problemi alla SF-25 avevano minato la progressione nel corso della stagione, senza contare che le limitazioni nello sviluppo, in parte legate anche al budget, avevano ridotto le possibilità di dare una svolta al campionato.

Lewis Hamilton, Ferrari, con la sua nuova F40 Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

È quindi comprensibile che Hamilton veda una Ferrari diversa dal passato e che, dal suo punto di vista, ora abbia anche una direzione da seguire: “Quello che posso dire è che sono davvero, davvero orgoglioso perché, quando torno in fabbrica e vedo quanto duramente tutti stanno lavorando, li vedo concentrati, motivati. C’è un entusiasmo diverso”.

“Quest’anno percepisco un’attenzione diversa rispetto allo scorso. L’anno scorso avevo la sensazione che non ci fosse una vera direzione, una sorta di stella polare. Stavamo facendo il massimo possibile, ma senza sapere esattamente verso cosa puntare”, ha aggiunto il britannico.

“Adesso invece abbiamo una stella polare, sappiamo qual è l’obiettivo verso cui dobbiamo lavorare. E credo che abbiano fatto un lavoro straordinario nel compattarsi e nel riuscire a consegnare risultati. Questo è un passo avanti. Non è l’intero gap che dobbiamo colmare, ma sapevamo che sarebbe stato così. Vedere piccoli aggiornamenti arrivare ogni weekend, aggiungersi alla vettura, è entusiasmante perché dimostra che stiamo spingendo. E continuo a credere che abbiamo ciò che serve per vincere”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Eric Le Galliot

Arrivando da un’altra squadra, chiaramente Hamilton ha portato con sé la sua esperienza e, come ha spiegato anche Vasseur, arrivare da una realtà diversa ha dato una scossa al team perché, proprio come quando arriva un ingegnere da un altro team, ha portato idee differenti.

"Penso che, per quanto mi riguarda, ho spinto per molte modifiche sulla vettura, modifiche che l’anno scorso non potevamo fare: primo, per il limite del budget cap; secondo, perché erano cose che il team aveva sempre fatto in un certo modo e la domanda era “Perché dovremmo cambiarlo?”, ha aggiunto Hamilton quando gli è stato chiesto come abbia contribuito a dare una nuova direzione da seguire alla Ferrari.

"Quindi ci è voluta parecchia convinzione per ottenere alcune di queste modifiche. E alcune erano costose e hanno richiesto un processo più lungo. Ho lavorato al simulatore e ho chiesto che venissero progettate per il simulatore, e le ho testate al simulatore l’anno scorso. Poi le hanno aggiunte come opzioni sulla vettura che utilizziamo ogni weekend".