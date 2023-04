F1 | Hamilton: "Novità a Baku primo passo di un nuovo percorso"

Dopo aver compiuto importanti progressi nell'ultima parte della travagliata stagione 2022, in vista del nuovo anno Mercedes sperava di poter avvicinarsi alla vetta, mentre si è invece ritrovata ancora più alla deriva nei primi appuntamenti di questo campionato.

La squadra di Brackley ha scelto di tenere fede alla propria filosofia costruttiva, senza abbandonare il concetto "zeropods”; una scelta che, come spiegato in più occasioni dai membri del team, non ha dato i suoi i frutti sperati, spingendo Mercedes a rivedere il proprio percorso. Subito dopo i primi (deludenti) appuntamenti, Toto Wolff aveva richiamato i suoi ingegneri, spingendo per un cambio di concept con l’obiettivo dichiarato di battere quantomeno Ferrari e Aston Martin nel corso di questo mondiale.

A ciò si è aggiunta anche una ristrutturazione interna in merito al personale, con lo scambio di cariche tra James Allison, tornando alla direzione tecnica della squadra, e Mike Elliott, il quale ora avrà un ruolo più ampio che non sarà necessariamente legato da vicino allo sviluppo delle monoposto.

Un “ritorno” che Lewis Hamilton ha accolto con entusiasmo date le qualità dell’ingegnere britannico, sia umane che professionali, che permetterà di fare un passo in avanti: “James [Allison] ha sempre fatto parte del team, per quanto chiaramente di recente fosse concentrato su altre aree. Penso che il fatto che abbia fatto una sorta di passo indietro per tornare a lavorare fianco a fianco con il team sia un punto di forza per la squadra. È una persona fantastica, di grande esperienza”.

Sulla stessa lunghezza anche il compagno di squadra, George Russell: "Penso che sia un'ottima notizia per il team. Innanzitutto, Mike [Elliott] è probabilmente uno degli ingegneri più intelligenti che abbia mai incontrato in vita mia. Ma credo che in qualsiasi squadra, se prendiamo ad esempio il calcio, ci siano 11 giocatori in campo. Bisogna assicurarsi di avere i giocatori giusti nelle posizioni giuste per ottenere il miglior risultato di squadra".

"Credo che Mike, nel suo nuovo ruolo, sarà assolutamente nel suo elemento. E James, che prima era qui a tempo parziale per il progetto F1, ora è qui praticamente a tempo pieno. Per noi è solo un'aggiunta e lui, come direttore tecnico, è nel suo elemento. Capisce le persone, capisce lo sport. È un grande leader. E credo che questo sia ciò di cui si ha bisogno in un ruolo del genere.

James Allison, Technical Director, Mercedes AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Per l’appuntamento dell’Azerbaijan sono previste le prime novità in casa Mercedes, le quali dovrebbero inserirsi in un percorso che porterà la W14 a cambiare “pelle” nel corso dei prossimi Gran Premi: “Penso che sarà un pacchetto di aggiornamenti, naturalmente, ma sarà anche l’inizio di un nuovo percorso per noi. Chiaramente l’auto sarà la stessa, ma questo fa parte del percorso verso dove vogliamo andare. Non faremo progressi giganteschi, ma stiamo lavorando duramente per andare nella giusta direzione”.

Il podio di Melbourne ha riacceso una fiammella di entusiasmo all’interno della scuderia di Brackley, una bella iniezione di fiducia dopo un avvio complesso. Per quanto diversi fattori abbiano giocato un ruolo chiave nelle buone prestazioni mostrate della W14 in terra australiana, Hamilton spera di poter proseguire su quella strada, fiducioso che il lavoro svolto dietro le quinte nella pausa possa portare Mercedes a lottare nuovamente per il podio.

“Abbiamo lavorato duramente dietro le quinte, l’ultima gara è stata molto positiva per noi, abbiamo lavorato duramente per ottenere quel risultato. Non sarà semplice ripeterci, Ferrari sarà veloce, Red Bull sarà veloce, spero di essere nel mix e di lottare con loro. In particolare con il format previsto, forse è il weekend più emozionante quest’anno fino a questo momento, vediamo cosa accadrà”.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Nel fine settimana farà il proprio debutto anche il nuovo format che prevede l’aggiunta di una sessione di qualifiche per la sprint, andando di fatto a sostituire la seconda sessione di prove libere al sabato mattina. Una decisione che ha trovato concorde anche il sette volte campione del mondo, per quanto ciò aggiungerà un altro livello di difficoltà a un weekend di per sé già particolarmente complesso: “Sono a favore. Sarà difficile per tutti, ma siamo tutti sulla stessa barca. E su che pista lo faremo, dove è possibile superare. Sarà difficile avere solamente una sessione di qualifiche prima di andare in qualifica, ma siamo qui per questo.”

Infine, in merito ai rumors comparsi nelle ultime settimane in merito a un possibile passaggio di Charles Leclerc alla corte di Toto Wolff nel prossimo futuro, Hamilton non si sente preoccupato. Al contrario, l’intenzione è quella di proseguire a lungo con la Stella, quantomeno fino a quando si sentirà di poter dare il proprio contributo al progetto: “No, in realtà no”, ha detto il britannico in merito a se le voci possano avere un impatto sul suo futuro.

“Magari alcuni piloti parlano con altri Team Principal, ma mi piace dove sono, amo la mia squadra e gli sono grato per il percorso fatto insieme e su cosa stiamo lavorando per il futuro. Quindi, nessun impatto”, ha poi aggiunto Hamilton.