F1 | Hamilton: "Non siamo pronti a vincere, ma il potenziale c'è"

Lewis Hamilton ha concluso questa mattina i suoi test pre-stagionali 2022 di Formula 1 prendendo parte alla sessione mattutina al volante della Mercedes W13 E Performance.

Il 7 volte campione del mondo non si è concentrato affatto su simulazioni di giro secco, ma solo in quella di gran premio. Tre stint effettuati con le tre mescole che Pirelli metterà a disposizione dei team al Gran Premio del Bahrain, previsto per la prossima settimana sempre sul tracciato di Sakhir.

Hamilton ha iniziato il primo stint con gomme a mescola C3 (che saranno le Soft fra una settimana), poi è passato alle C2 e successivamente alle C1 per quello finale. Inutile cercare per forza di estrapolare significati prestazionali da ciò che abbiamo visto, ma i cronologici hanno mostrato una W13 molto costante con tutte e tre le mescole.

Inoltre la simulazione gara è stata fatta in condizioni molto calde. Sole alto e asfalto bollente non hanno certo aiutato le prestazioni, ma la W13 ha lasciato intravedere del margine che, stando a quanto affermato da Hamilton, sarà probabilmente estrapolato con il lavoro di diverse settimane.

"Ovviamente è un po' troppo presto per pensare di non lottare per il campionato ma, al momento, non credo che Mercedes sia in competizione per vincere". Di per sé, questa affermazione sarebbe già un potenziale titolo. Ma bisogna andare più a fondo. Mercedes si è resa conto di avere per le mani un progetto dal grande potenziale, ma difficile da mettere a punto.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, esce dal garage Photo by: Motorsport Images

"C'è però del potenziale dentro la W13 per arrivare a vincere. Dobbiamo solo essere in grado di estrarlo e risolvere alcuni problemi che abbiamo. Ed è per questo che stiamo lavorando", ha spiegato Hamilton.

"Non sarà solo questione di modifiche di assetto. E' qualcosa di diverso. Non riusciremo a far sembrare buona la vettura come abbiamo fatto l'anno scorso. Abbiamo davanti a noi una sfida molto grande e non sarà questione di una settimana".

"Penso onestamente che ci vorrà un po' più di tempo. Ma da ciò che mi è stato detto abbiamo tanto potenziale da dover estrarre".

"Tutti stanno facendo un lavoro incredibile. In fabbrica stanno lavorando più duramente che possono. Ma abbiamo alcuni ostacoli da superare. Ovviamente la prossima settimana avremo una dimostrazione migliore di quello che è il nostro ritmo, ma penso che la gente sarà probabilmente sorpresa".

All'avvio del Mondiale 2022 di Formula 1 manca appena una settimana. Stando dunque alle parole di Hamilton, Mercedes non arriverà pronta a Sakhir per giocarsi la vittoria. Già ieri aveva sottolineato come Red Bull e Ferrari sembrassero già più pronte rispetto alla W13. Ma se il potenziale è quello ritenuto presente dagli uomini Mercedes, la Freccia d'Argento potrebbe essere una pretendente al titolo ritardataria. Ma pericolosa.