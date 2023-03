F1 | Hamilton: "Non siamo dove vorremmo, ma ho fiducia nella squadra"

Carica lettore audio

Sin dalla presentazione della nuova vettura, in casa Mercedes si è tentato di tenere basse le aspettative in vista della stagione 2023, consci che la scalata per risalire la montagna fino alla vetta sarebbe stata complessa. Per quanto l'obiettivo sia ancora quello di tornare al vertice e lottare stabilmente per i primi posti, sia i piloti che Toto Wolff hanno in più occasioni richiamato alla calma, riponendo fiducia nel fatto che il vero potenziale della vettura possa uscire sulla lunga distanza.

Se il team abbia solo giocato di pre-tattica lo si scoprirà solo nel weekend, quando le vetture scenderanno in pista per il primo appuntamento stagionale in Bahrain, ma le analisi dei test invernali sembrano aver suggerito che effettivamente ci sia ancora del lavoro da fare per lottare stabilmente contro la Red Bull, al momento favorita.

Secondo quanto dichiarato da Lewis Hamilton nella giornata dedicata agli impegni con i media, l'attuale stato di forma della Mercedes non sembra essere giunto come una sorpresa. Anzi, per il pilota britannico rappresenta quasi una conferma alle sensazioni emerse dopo i primi chilometri a bordo della W14: "Sapevo sin dal primo momento in cui ho guidato la vettura dove eravamo e quali sarebbero state le sfide che ci attendevano", ha spiegato il sette volte campione del mondo.

"L’aspetto positivo, anzi, molto positivo, è che quest’anno non abbiamo bouncing e penso che l’anno scorso il porpoising mascherasse altri problemi della vettura, rendendoli difficili da comprendere, ma ora non li abbiamo più e possiamo concentrarci sulle prestazioni", ha aggiunto Hamilton, sottolineando come non aver dovuto fronteggiare il porpoising nelle prime giornate di test abbia quantomeno permesso al team di concentrarsi direttamente sulle prestazioni.

Nonostante un 2022 difficile e un 2023 che riserva ancora incognite, il pilota di Stevenage ha comunque voluto sottolineare la propria fiducia nei confronti dell'impegno profuso dal team, che sta già lavorando su degli aggiornamenti che dovrebbero giungere nelle prossime settimane: "Sono incoraggiato dal vedere la concentrazione e il coraggio di tutti i membri della squadra, che sono concentrati sul riportarci al vertice. Chiaramente, non siamo dove avremmo voluto iniziare la stagione, ma questa è ancora una squadra e un gruppo di persone che ha vinto diversi titolo mondiali. Credo in loro”.

Lewis Hamilton in pista durante i test pre-stagionali in Bahrain. Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

In attesa di novità più a lungo termine, per questo fine settimana Mercedes avrà a disposizione una nuova ala posteriore da medio carico, la quale dovrebbe meglio adattarsi alle caratteristiche del tracciato permettendo di migliorare le velocità di punta sugli allunghi: "Abbiamo un'ala che proveremo, che speriamo sia più adatta a questo circuito. Non credo che questo cambierà il mondo, ma speriamo che ci spinga nella giusta direzione".

"Come per gli altri, c'erano dei dati da analizzare, abbiamo sicuramente capito meglio dove dobbiamo intervenire sulla macchina, dove sono e quali sono i punti deboli della vettura. Questi non saranno risolti adesso. Ma le persone che lavorano in fabbrica si stanno concentrando per arrivarci il prima possibile".