F1 | Hamilton: "Non mi scuso con Alonso dopo quello che ha detto"

Nel corso del primo giro del Gran Premio del Belgio, Lewis Hamilton ha tentato di passare il Fernando Alonso per la terza posizione all'esterno di Les Combes, dopo aver affiancato lo spagnolo sul rettilineo del Kemmel.

Hamilton era parzialmente davanti ad Alonso quando i due hanno approcciato la curva, ma non c'era lo spazio per entrambi, quindi la collisione è stata inevitabile.

Mentre Alonso è riuscito a proseguire, chiudendo poi la gara al quinto posto, la Mercedes di Hamilton è letteralmente decollata, danneggiandosi nell'atterraggio ed obbligando il sette volte campione del mondo.

In seguito, Hamilton si è preso la colpa dell'incidente, spiegando che il rivale dell'Alpine si trovava nell'angolo cieco del suo specchietto.

"Oggi è stata sicuramente colpa mia", ha detto quando motorsport.com gli ha chiesto dell'incidente. "Non ho lasciato abbastanza spazio e ne ho pagato le conseguenze. Quindi sì, non è stato intenzionale. È successo e basta".

Subito dopo l'incidente, Alonso era decisamente furioso con Hamilton, e via radio lo ha definito un "idiota", e aggiungendo: "sa guidare solo quando parte primo".

Quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse dei commenti di Alonso, Lewis ha reagito in maniera abbastanza pacata.

"Non ho una vera e propria risposta da dare. So come ti senti nella foga del momento, ma è bello sapere cosa pensa di me", ha sorriso ironicamente Hamilton.

"È meglio che sia chiaro quello che prova. E come ho detto, non è stato intenzionale e me ne assumo la responsabilità. È quello che fanno gli adulti".

Parata dei piloti, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Però ha anche aggiunto che non andrà a scusarsi con Fernando: "L'avrei fatto, ma poi ho sentito quello che ha detto".

Hamilton ha aggiunto di essere felice di essere illeso dopo aver subito un duro impatto verticale quando la sua vettura è ricaduta sull'asfalto, e ha detto che è stato subito evidente che i danni subiti fossero terminali.

"Ricordo di aver guardato a terra, era decisamente in alto. Sono grato di essere ancora vivo e in forma", ha spiegato.

"Sentivo che si era rotto qualcosa nel cambio. Penso che si fosse danneggiato qualcosa anche sulla parte anteriore, quindi mi hanno detto di fermarmi. Ma ovviamente in quei momenti si spera di poter continuare".

I commissari della FIA hanno anche stabilito che sia stato Hamilton ad innescare il contatto, ma trattandosi del primo giro hanno deciso di non prendere ulteriori provvedimenti.

I commissari hanno osservato che: "Le ruote anteriori di Hamilton erano davanti a quelle di Alonso all'ingresso della curva. Alonso ha spostato la sua auto fuori traiettoria verso l'interno, con entrambi i pneumatici di destra completamente sul cordolo ed anche un po' all'interno del cordolo".

"In nessun momento Alonso è sembrato perdere il controllo o andare in sottosterzo. Hamilton si è spostato verso la corda della curva con Alonso ancora accanto e si è verificata la collisione".

"I commissari sportivi hanno ritenuto che si trattasse di un incidente al primo giro, quando ci sono molti movimenti delle vetture nelle prime curve, e quindi non hanno preso ulteriori provvedimenti".