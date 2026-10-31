Intervista

Formula 1 Messico

F1 | Hamilton non crede ai vantaggi del turbo: "Non fa alcuna differenza. Gli altri sono meglio di noi in rettilineo"

Lewis è stato costretto a fermare la macchina a metà delle Libere 2 in Messico a causa di un problema, ma si è detto soddisfatto del bilanciamento trovato. A suo avviso, la Ferrari potrà dire la sua in qualifica, ma il turbo non è un fattore per le SF-26.

Giacomo Rauli

Pubblicato: 31 ott 2026, 00:45

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Nella situazione negativa, la giornata è stata comunque positiva. Lewis Hamilton ha terminato il venerdì a Città del Messico con la preoccupazione legata al guasto che lo ha frenato nel secondo turno di prove libere, ma, come detto, ha anche voluto cogliere i fattori positivi di una giornata che ha tutto sommato sorriso alla Ferrari.

L'11esimo posto delle FP2 non ha intaccato il morale di Lewis, perché le modifiche fatte alla sua SF-26, l'assetto e il bilanciamento sono sembrate andare tutte nella giusta direzione in vista delle qualifiche e della gara. Per ciò che riguarda il guasto che lo ha frenato questo pomeriggio, Hamilton non ha dato alcuna indicazione in particolare.

"Non so cosa sia successo alla macchina. Mi è stato detto di fermarmi. Avevo notato una sorta di problema. Fino a quel momento, però, le sensazioni erano davvero ottime. La macchina stava andando molto bene. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro".

"Abbiamo apportato delle buone modifiche all'assetto. La macchina era in una buona condizione. La mia moto era competitiva".

"Anche durante il mio giro, però, perdevamo potenza in alcuni punti. Credo di aver già perso tre decimi prima, e poi ne ho persi altri sei".

"Non voglio sminuire il fatto che questo fine settimana abbiamo una buona macchina. È un peccato aver perso la sessione".

Nella giornata di ieri ci sono stati piloti avversari che hanno indicato la Ferrari come potenziale protagonista e favorita del fine settimana all'Hermanos Rodriguez per le dimensioni più piccole del turbo che equipaggia le power unit di Maranello.

Oggi Hamilton non ha usato giri di parole per mettere a tacere quelle voci, facendo capire che anche sulla pista centro americana le Rosse sono all'inseguimento dei riferimenti della stagione, ossia Mercedes e Red Bull.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Daniel Cardenas / Anadolu via Getty Images

"In realtà non sono molto d'accordo sul discorso del turbo. Se guardi le velocità di Mercedes e Red Bull, sono ancora più veloci di noi alla fine dei rettilinei, proprio come accade a ogni gara".

"Il turbo non fa alcuna differenza. Loro continuano ad avere molta più spinta alla fine dei rettilinei. Penso che stiamo ancora perdendo due o tre decimi abbondanti".

"Ma la macchina si comporta bene. La nostra vettura funziona piuttosto bene, almeno per quanto riguarda il sistema".

Riguardo le aspettative legate a qualifiche e gara, Hamilton non ha voluto sbilanciarsi. Sembra però difficile pensare che le SF-26 non possano essere della partita almeno per la pole e le prime file.

"Penso che abbiamo una buona macchina. Non vorrei sbilanciarmi, ma ovviamente Charles sarà lì nelle seconde prove libere".

"Non so come andrà la qualifica. Gli altri sembrano riuscire a fare un ulteriore passo avanti. Ma, ovviamente, ho la sensazione che potremmo essere abbastanza vicini da poter lottare con loro".

"Non so come si comporterà la macchina. Per quanto riguarda i miei giri, non sono riuscito a completarli. Quindi posso solo prendere nota di come si sono comportati gli altri e cercare di capire dove dobbiamo intervenire. Per esempio, sulle impostazioni e sulla frenata. È una decisione difficile da prendere".

"Penso che la macchina abbia il potenziale per essere competitiva in qualifica. Ma, ancora una volta, come ho detto, non so cosa facciano gli altri durante le qualifiche. Tutti sembrano riuscire a fare un ulteriore passo avanti. Non saprei. Speriamo di riuscire a trovare un po' più di prestazione domani".

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