F1 | Hamilton: "Mi sono chiarito con Fred e anche con Charles c'è stato un faccia a faccia"

È un altro Lewis Hamilton quello che incontra i media a Madrid. Monza sembra lontana, sfocata. L’attenzione del sette volte campione del mondo è focalizzata alla gara spagnola che si disputa su un tracciato inedito, appena finito.

Eppure il GP d’Italia ha mostrato delle smagliature nella Ferrari, facendo emergere delle tensioni. È normale, quindi, chiedere se i temi caldi sono stati toccati a porte chiuse...

“È stato davvero positivo, ho parlato con Fred lunedì e abbiamo avuto una discussione chiara e franca. Certo, avremo sempre opinioni diverse, ma alla fine ci incontriamo e troviamo una soluzione, e credo che questo sia l'aspetto positivo dei progressi che abbiamo fatto negli ultimi 15 mesi, o giù di lì. Siamo arrivati a un punto in cui la comunicazione interna è davvero ottima, sia con me che con Charles”.

È ingenuo pensare che non ci saranno altri momenti di tensione tra compagni di squadra specie se sono parimenti competitivi?

“Basta guardare la storia di questo sport, è già successo, quindi non è un grosso problema”.

Domenica avevi chiesto delle regole di ingaggio: puoi chiarire se questo tema è stato oggetto di discussione?

“Non era in discussione”.

Frederic Vasseur, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Insisterai su questo argomento in futuro?

“In questo momento sto solo cercando di concentrarmi per fare un weekend migliore. Sono sicuro che a un certo punto discuteremo di come potremo migliorare, ma non abbiamo avuto molto tempo per cambiare rotta. Non si possono cambiare le cose in due giorni...”.

Di solito si parla di strategie di squadra quando si è in lotta per il campionato. Ti senti ancora in partita?

“Matematicamente sì, ma ora il distacco è il più grande che abbia visto da molto, molto tempo, soprattutto in questo momento della stagione. Il fatto è che la Mercedes-Benz è davanti e sta facendo un lavoro fantastico. Penso che dovremmo concentrarci solo sul dare il massimo di ciò che possiamo fare”.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Dopo Monza hai parlato della necessità di migliorare la comunicazione e le procedure. La riorganizzazione del team si può gestire rapidamente, oppure è un progetto a lungo termine?

“Penso sia un processo a lungo termine. Non è qualcosa che possiamo cambiare da un giorno all'altro. Ci sono tantissimi elementi in gioco, molte persone coinvolte, una cultura consolidata da molto tempo e spostare pezzi così grandi non è facile. Quindi procediamo un passo alla volta: si inizia parlando, riconoscendo qual è il problema per cercare insieme delle soluzioni. Magari ci saranno idee diverse, ma alla fine raggiungeremo l'obiettivo prefissato”.

A Madring avete effettuato un filming day con la SF-26, ma ti sarebbe servito un test TPC per conoscere meglio la pista?

“Credo che non ci abbia dato quasi nessun vantaggio. La pista era polverosa e non c'era grip. Non potevamo modificare la macchina perché non si trattava di un test, ma di riprese commerciali. In molte curve non siamo andati a tavoletta, perché c’era poca aderenza. Ho solo visto come gira la pista. Quindi, onestamente, non credo che un test TPC mi avrebbe dato alcun vantaggio”.

Ma conti di avere un buon assetto base qui?

“Onestamente penso che i ragazzi facciano un ottimo lavoro con le simulazioni. Spesso arriviamo con la macchina con una buona base. Ed è molto sensibile ai cambiamenti. Bisogna tenere conto del vento, della temperatura dell'asfalto, del grip, del costante aumento della potenza, della temperatura degli pneumatici e di tutto il resto. Credo che avremo un buon avvio domani. Probabilmente ci sono delle somiglianze tra questi cordoli e un circuito come Montreal. In Canada la Mercedes era molto veloce, ma c'erano anche molti più rettilinei. Di tutte le nuove piste su cui sono stato, questa è la più simile all'Arabia Saudita”.

Lewis Hamilton, Ferrari, nel filming day al Madring Foto di: Madring

Charles si è assunto la responsabilità di quello che è successo a Monza. Ha ammesso di essere andato troppo oltre...

“La cosa positiva è stata che non c'era alcuna esitazione nel confrontarci. Ci siamo seduti faccia a faccia, solo io e lui, e ne abbiamo parlato. Siamo stati entrambi aperti e onesti, e abbiamo risolto la questione. Possiamo andare avanti. Penso che questo dimostri la sua maturità. Credo sia una cosa positiva”.

“È un rapporto che abbiamo costruito nel tempo. Certo, ci saranno momenti di frustrazione e momenti in cui ci ritroveremo ancora vicini, perché abbiamo un ritmo molto simile. Entrambi vogliamo vincere ed entrambi vogliamo fare bene per la squadra. Ma sì, penso che sia stato davvero positivo”.

La Ferrari non dovrebbe concentrarsi su di te chiedendo a Charles di supportarti?

“Beh, non è esattamente quello che ho chiesto. Si tratta piuttosto di assicurarci di lavorare al meglio per ottenere il risultato più proficuo per la squadra. Invece di lottare tra di noi e finire quarti e quinti, forse potremmo collaborare, e salire più spesso sul podio, conquistando più punti”.

“La squadra sta facendo un ottimo lavoro, considerando il divario che avevamo: continuiamo a migliorare la vettura e abbiamo portato degli aggiornamenti al motore. Sapevamo che l'ultimo non sarebbe stato la soluzione miracolosa per colmare completamente il divario dalla Mercedes, ma continuiamo a fare progressi”.