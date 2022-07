F1 | Hamilton: "Mi mancava lottare con Ferrari e Red Bull"

Carica lettore audio

Quella di Silverstone era una gara attesa con ansia dalla Mercedes, e non solo per via della nazionalità dei due piloti. Sul tracciato britannico il team otto volte iridato si è presentato con degli aggiornamenti importanti il cui obiettivo era quello di ridurre il bottoming che negli ultimi appuntamenti aveva fatto soffrire le pene dell’inferno a Lewis Hamilton e George Russell.

Oltre che sull’aerodinamica i tecnici del team di Brackley sono intervenuti rivedendo profondamente le sospensioni anteriori e posteriori ed i risultati sono apparsi subito palesi sin dalle libere.

Forse avrà aiutato anche l’asfalto di Silverstone liscio, forse il nuovo pacchetto avrà consentito al team della Stella di riuscire ad estrarre parte di quel potenziale inespresso della W13, fatto sta che oggi Lewis è tornato a recitare un ruolo da protagonista.

“Ho dato tutto, ho cercato di inseguire le Ferrari e devo fare le mie congratulazioni a Carlos per la vittoria. Oggi loro erano più veloci di noi” ha dichiarato un Hamilton osannato dal pubblico di casa a fine gara.

“Alla fine mi sono ritrovato in quella battaglia con Checo, lui era troppo veloce in rettilineo ma sono davvero grato per il lavoro che ha fatto il team. L’aggiornamento che abbiamo portato qui ci ha avvicinato a loro e continueremo a spingere”.

Hamilton ha poi sottolineato quale sia, al momento, uno dei punti deboli della Mercedes specie se paragonata alla Red Bull: la velocità di punta.

“Abbiamo perso un po' di tempo durante la prima sosta, ma il passo era grandioso con tutti i set di gomme. Alla fine è stato difficile contro la Red Bull perché loro sono troppo veloci in rettilineo ed è su questo aspetto che dobbiamo migliorare, ma andare a podio oggi è un grande bonus per noi”.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, battaglia con Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nonostante non sia riuscito a salire sul gradino più alto del podio, Lewis si è mostrato particolarmente soddisfatto del terzo posto ed ha voluto rendere il giusto merito al suo team per le novità portate in pista.

“Diciamo che nelle ultime due gare ho ritrovato il ritmo, specialmente qui. Stiamo migliorando pian piano. Il team ha fatto un gran lavoro con l’aggiornamento che ha portato a Silverstone ed è stato fantastico lottare contro Red Bull e Ferrari, mi mancava”.

“Credo che siamo in una parabola. Ancora non abbiamo superato il punto di svolta. Ci servono quegli ultimi passi per tornare a vincere, ma oggi il successo non era impossibile. Dobbiamo continuare a spingere”.