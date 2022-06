F1 | Hamilton massacrato dal porpoising: "Pregavo che finisse il GP"

Carica lettore audio

I problemi di porpoising della Mercedes si sono ripresentati sul circuito accidentato di Baku questo fine settimana, con Lewis Hamilton ed il suo compagno di squadra George Russell che hanno accusato dolori alla schiena dopo le prove e le qualifiche.

Il sette volte campione del mondo si è lamentato via radio del dolore alla schiena anche durante la gara, con il team principal Toto Wolff che si è scusato con lui per il saltellamento della vettura, mentre Lewis è stato grato di essere riuscito a concludere al quarto posto, visto il forte dolore che accusava nel finale.

"Stringevo i denti per il dolore e l'adrenalina mi ha aiutato. Non posso esprimere il male che si prova, in particolare sul rettilineo qui", ha detto Hamilton a Sky Sports F1, dopo essersi mostrato visibilmente dolorante sia quando è sceso dalla macchina che nelle interviste post-gara. "Alla fine si pregavo solo che finisse la gara".

"Ma eravamo comunque in una buona posizione, terzo e quarto, un grande risultato per la squadra. La squadra ha fatto un ottimo lavoro con la strategia".

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Hamilton è fiducioso che una volta risolto il problema del porpoising della sua vettura, la Mercedes possa fare un netto salto in avanti in termini di prestazioni, visto che ha stimato che il problema gli è costato circa un secondo al giro a Baku.

"Una volta risolto il problema del porpoising, saremo a posto in gara", ha detto. "Ma sicuramente stavamo perdendo più di un secondo solo per quello. O comunque almeno un secondo. Domani sarò in fabbrica, dobbiamo discutere e continuare a spingere".