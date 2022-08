F1 | Hamilton: "Lontani, ma le penalità sono una bella opportunità"

Carica lettore audio

Lewis Hamilton è andato diretto al punto, senza girarci troppo intorno, al termine della prima giornata di prove del Gran Premio del Belgio di Formula 1: "Semplicemente, non siamo stati troppo veloci e non saprei perché".

Prima della pausa estiva, la Mercedes aveva infilato due doppi piazzamenti a podio tra Francia ed Ungheria e sembrava pronta ad inserirsi nella lotta per la vittoria. Il venerdì di Spa-Francorchamps però ha fatto riemergere i fantasmi della prima parte della stagione, perché il sette volte campione del mondo ha chiuso sesto, staccato di ben 1"3 dal miglior tempo di Max Verstappen.

Nonostante tutto, il pilota britannico sembra voler provare a vedere il bicchiere mezzo pieno, ricordando che nelle ultime gare le W13 hanno sempre fatto un bel passo avanti nel corso del weekend.

"Noi abbiamo dato tutto, potrebbe essere una questione di temperature, di gomme, del vento. Potrebbero essere tanti i fattori. Non mi è sembrato un disastro, ma è vero che siamo molto lontani. Poi spesso le cose cambiano parecchio tra venerdì e sabato, quindi spero che succeda anche qui".

Tra l'altro, in Belgio potrebbe esserci una buona occasione da provare a sfruttare, visto che Max Verstappen e Charles Leclerc prenderanno il via dal fondo dello schieramento per delle penalità legate alla sostituzione degli elementi della power unit.

"Sicuramente è una bella opportunità, perché noi non prenderemo penalità, anche se il rischio c'è sempre. Cercheremo di analizzare i dati, per cercare di tirare fuori il massimo dalla macchina".

"Devo dire che qui non mi ha dato le stesse sensazioni dell'Ungheria, dove è vero che ero rimasto indietro in qualifica, ma in gara era andata molto meglio. Speriamo di dare una bella svolta anche in questo caso", ha concluso.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Un pensiero che sembra condiviso anche dal suo compagno di squadra George Russell, che con il suo ottavo tempo paga addirittura oltre 1"5.

"Siamo abituati ad avere dei venerdì difficili. Quindi vediamo se riusciremo ad invertire la rotta, ma non credo che ci siano garanzie di trovare le prestazioni che abbiamo trovato nell'ultima gara, diciamo...", ha detto Russell, che lo scorso anno a Spa aveva centrato il suo primo podio in F1 nella tanto discussa gara convalidata dopo pochi giri dietro alla Safety Car.

"Ma stasera lavoreremo tutti a pieno ritmo per cercare di migliorare la situazione. Poi domani le condizioni saranno completamente diverse. Quindi vediamo cosa ci porterà".

Quando poi gli è stato chiesto a cosa si possa attribuire il passo indietro rispetto a Budapest, ha aggiunto: "È un circuito completamente diverso, qui abbiamo poco carico. In Ungheria era al massimo per noi. Là faceva caldo, qui faceva molto freddo e piovigginava ogni volta che siamo scesi in pista".

"Quindi non c'è un'impostazione paragonabile che si possa riproporre. Credo che questa sia la particolarità della F1. Ogni volta che si scende in pista ci sono condizioni diverse, limitazioni diverse, e bisogna cercare di adattarsi", ha concluso.