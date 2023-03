F1 | Hamilton: "Le modifiche non vanno. Stessi guai di prima"

Carica lettore audio

L'illusione è durata lo spazio di un turno di prove libere. Lewis Hamilton ha concluso i primi due turni di prove libere del Gran Premio d'Australia con la consapevolezza di dover fare i conti con gli stessi problemi affrontati nelle prime due uscite stagionali.

Nel turno mattutino, quando in Italia erano le 3 di notte, il 7 volte iridato è riuscito a inserire la sua Mercedes W14 tra le due Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez.

Nel corso del pomeriggio, invece, le cose sono tornate allo status quo che abbiamo potuto apprezzare a Sakhir e Jeddah. Mercedes in difficoltà, con Hamilton che non ha gradito le modifiche fatte sulla sua W14.

Questo costringerà il team di Brackley a lavorare in serata per cercare di trovare altre soluzioni e mettere una pezza a una situazione molto complessa. Aspettare la nuova W14 non potrà bastare al team pluri campione.

"La nostra mattina è andata bene, il pomeriggio non è stato così buono. Il feeling, se devo essere onesto, è molto simile a quello avuto in Bahrain e in Arabia Saudita", ha dichiarato Lewis dopo le Libere 2.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Durante la mattina mi sono sentito un po' meglio, ma poi abbiamo fatto qualche modifica e queste non hanno funzionato. Proveremo a rivedere tutto stasera. Poi, ovviamente, la pioggia ha fermato tutto. Le Libere 2 non sono state una gran sessione".

"Qui il traffico è sempre un problema, ma lo è stato maggiormente nelle Libere 1. Tutti hanno avuto problemi e tutti sono andati molto piano, anche in traiettoria, ma speriamo che questo non accada ancora e che non ci si trovi piloti davanti quando conta".

Sebbene nelle Libere 1 abbia potuto rivedersi tra le Red Bull, dunque un barlume di competitività superiore rispetto a quanto visto sino a ora, Hamilton ha messo bene in chiaro le cose. Mercedes non ha alcuna speranza di lottare con le RB19. Il suo passo potrà permetterle di giocarsi le stesse posizioni in cui è riuscita a terminare il Gran Premio d'Arabia Saudita.

"Non riusciremo a competere con le Red Bull. Dovremo solo provare ad arrivare più in alto che potremo. Credo che avremo il passo per lottare per la quinta posizione, così come è accaduto la gara scorsa".