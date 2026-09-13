Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

Geely presenta un nuovo fuoristrada per l'Europa

Prodotto
Prodotto
Motor1.com Italia
Geely presenta un nuovo fuoristrada per l'Europa

MotoGP | Mondiale: Marquez aggancia Martin e Ducati scavalca Aprilia nel Costruttori

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Mondiale: Marquez aggancia Martin e Ducati scavalca Aprilia nel Costruttori

F1 | Ferrari: la SF-26 sussurra alle gomme, ma il podio resta lontano

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Ferrari: la SF-26 sussurra alle gomme, ma il podio resta lontano

F1 | Antonelli: la vittoria di Madrid è fortuna. Gli 81 punti su Russell non lo sono

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Antonelli: la vittoria di Madrid è fortuna. Gli 81 punti su Russell non lo sono

MotoGP | Marquez e la Ducati ribaltano il mondo in 7 GP e quella di Misano è una vendetta che vale doppio

MotoGP
MotoGP
San Marino
MotoGP | Marquez e la Ducati ribaltano il mondo in 7 GP e quella di Misano è una vendetta che vale doppio

F1 | Hamilton: "La vettura era ottima, potevo andare a podio. Kimi e Mercedes? Nulla li può fermare, lo meritano"

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Hamilton: "La vettura era ottima, potevo andare a podio. Kimi e Mercedes? Nulla li può fermare, lo meritano"

F1 | Norris: "Non abbiamo commesso errori e abbiamo perso una vittoria. Così è frustrante!"

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Norris: "Non abbiamo commesso errori e abbiamo perso una vittoria. Così è frustrante!"

WRC | Solberg-Edmondson dominano il Rally del Cile, Toyota è Campione Costruttori 2026

WRC
WRC
Rally Cile
WRC | Solberg-Edmondson dominano il Rally del Cile, Toyota è Campione Costruttori 2026
Ultime notizie
Formula 1 GP di Spagna

F1 | Hamilton: "La vettura era ottima, potevo andare a podio. Kimi e Mercedes? Nulla li può fermare, lo meritano"

C'è amarezza nelle parole di Hamilton per il podio sfumato a causa di un problema ai freni che lo ha messo fuori dopo pochi giri, anche perché la sensazione è che la vettura gli desse fiducia per attaccare come voleva. Al di là del ritiro, l'obiettivo è continuare a crescere in questo finale di campionato.

Gianluca D'Alessandro
Gianluca D'Alessandro
Pubblicato:
Lewis Hamilton, Ferrari

Ci sono domeniche che si vorrebbero archiviare in fretta, giornate che lasciano solo rimpianti. Per Lewis Hamilton questa rientra perfettamente in quella categoria. Il ritiro dopo pochi giri per un problema all’impianto frenante ha segnato il suo primo zero stagionale, un inconveniente tecnico che può capitare in un campionato lungo 24 gare, ma che inevitabilmente lascia l’amaro in bocca.

Certo, bisogna essere realistici e riconoscere che risalire di tanto la classifica non sarebbe stato semplice. Tuttavia, l’opportunità di puntare al podio era concreta: gli episodi del primo giro, con Max Verstappen costretto a restituire la posizione proprio a Hamilton, avevano infatti riportato il britannico al terzo posto.

Su una pista dove sorpassare si è rivelato estremamente difficile, se non a tratti impossibile senza una chiara differenza di passo, pensare di difendere quel podio era realistico. Il problema è che proprio in quei frangenti sono iniziati i guai ai freni, un difetto progressivo che lo ha messo fuori gioco poco più tardi.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Entrando in curva 5, ho frenato, la macchina ha iniziato a rallentare bene, e poi il pedale ha fatto uno scalino e all’improvviso non frenava più, così sono andato largo. È lì che ho toccato leggermente il muro, ma non è sembrato un contatto forte. Poi il pedale è tornato e andava bene nelle curve successive, sembrava tutto a posto, e poi il pedale è diventato lungo. Fine della storia”, ha raccontato Lewis.

Dai box, gli ingegneri hanno provato a tenere sotto controllo la situazione suggerendo via radio alcune modifiche, ma alla fine non è stato sufficiente per riuscire a risolvere il guasto. Lewis fortunatamente è riuscito a riportare la vettura ai box, anche perché fermarsi in pista avrebbe potuto innescare una VSC che non avrebbe giovato alla strategia del compagno di squadra.

“Mi sento sicuramente demoralizzato, chiaramente per tutti coloro che stanno a Maranello per tutte le persone che vengono qui in pista. Tutti lavorano tantissimo e danno quello che hanno. Oggi la macchina era grandiosa, avevamo la possibilità di sfidare chi avevamo davanti, quantomeno per il podio o le prime due posizioni. Peccato per il problema al freno”, ha poi aggiunto Lewis.

Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Come ha dimostrato Leclerc, forse il ritmo per attaccare Lando Norris e Andrea Kimi Antonelli non era così alla portata, anche perché sorpassare si è rivelato estremamente complicato. Tuttavia, quello per tenere dietro Verstappen sì, tanto che nemmeno l’inglese della McLaren nel finale ha trovato il varco per tentare l’attacco e completare il sorpasso.

L’obiettivo è continuare a migliorarsi, soprattutto in qualifica, perché è lì che la Rossa paga quel deficit che spesso la mette fuori dai giochi per un risultato che sarebbe alla portata della SF-26, ma che riesce solamente a sfiorare. “Abbiamo avuto una macchina piuttosto buona questo weekend e credo che continueremo a migliorarla. Penso che arriveranno risultati migliori in futuro”.

Se già ormai da diverso tempo Antonelli sembrava lanciato verso il titolo, dopo Madrid la classifica sorridere ancora di più. George Russell è distante 81 punti, mentre il gap di Hamilton ha superato quota 100 punti, con Lando Norris alle sue spalle che si sta avvicinando pericolosamente.

Ormai fermare il pilota italiano sembra impossibile e Hamilton ha voluto anche sottolineare il grande lavoro fatto da un pilota che ha avuto modo di conoscere, così come Mercedes: “Non c’è modo di fermare lui e la Mercedes quest’anno, hanno fatto un lavoro fenomenale e se lo meritano”.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente F1 | Norris: "Non abbiamo commesso errori e abbiamo perso una vittoria. Così è frustrante!"

Top Comments
More from
Gianluca D'Alessandro

F1 | Leclerc: "Il passo è buono, paghiamo la qualifica. Si può migliorare, ma non abbiamo una soluzione in tempi brevi"

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Leclerc: "Il passo è buono, paghiamo la qualifica. Si può migliorare, ma non abbiamo una soluzione in tempi brevi"

F1 | Antonelli sfrutta una VSC che beffa Norris e vince anche a Madrid. Leclerc 4°, Hamilton KO

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Antonelli sfrutta una VSC che beffa Norris e vince anche a Madrid. Leclerc 4°, Hamilton KO

F1 | Madrid, rebus strategie: semplice sulla carta, ma sarà una gara difficile da indovinare

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Madrid, rebus strategie: semplice sulla carta, ma sarà una gara difficile da indovinare
More from
Lewis Hamilton

F1 | Vasseur: "Il passo c'era. Abbiamo aspettato una safety che non è arrivata e siamo quarti"

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Vasseur: "Il passo c'era. Abbiamo aspettato una safety che non è arrivata e siamo quarti"

F1 | Ferrari, l’illusione dura otto minuti: poi la pole sfuma e resta il dubbio sul potenziale

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Ferrari, l’illusione dura otto minuti: poi la pole sfuma e resta il dubbio sul potenziale

F1 | Hamilton: “Io in pole? Non ero vicino. La vettura era ottima, ma è mancato qualcosa sul finale”

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Hamilton: “Io in pole? Non ero vicino. La vettura era ottima, ma è mancato qualcosa sul finale”
More from
Ferrari

F1 | Ferrari: la SF-26 sussurra alle gomme, ma il podio resta lontano

Formula 1
Formula 1
GP di Spagna
F1 | Ferrari: la SF-26 sussurra alle gomme, ma il podio resta lontano

Ferrari 296 GT Modificata, nata estrema per il Club Competizioni GT 

GT
GT
Ferrari 296 GT Modificata, nata estrema per il Club Competizioni GT 

IGTC | La Porsche 'Bushi Rex' di AO-Absolute domina la 1000km di Suzuka

Intercontinental GT Challenge
Intercontinental GT Challenge
Suzuka 1000km
IGTC | La Porsche 'Bushi Rex' di AO-Absolute domina la 1000km di Suzuka

Ultime notizie

Geely presenta un nuovo fuoristrada per l'Europa

Prodotto
Auto Prodotto
Motor1.com Italia
Geely presenta un nuovo fuoristrada per l'Europa

MotoGP | Mondiale: Marquez aggancia Martin e Ducati scavalca Aprilia nel Costruttori

MotoGP
MtGP MotoGP
San Marino
MotoGP | Mondiale: Marquez aggancia Martin e Ducati scavalca Aprilia nel Costruttori

F1 | Ferrari: la SF-26 sussurra alle gomme, ma il podio resta lontano

Formula 1
F1 Formula 1
GP di Spagna
F1 | Ferrari: la SF-26 sussurra alle gomme, ma il podio resta lontano

F1 | Antonelli: la vittoria di Madrid è fortuna. Gli 81 punti su Russell non lo sono

Formula 1
F1 Formula 1
GP di Spagna
F1 | Antonelli: la vittoria di Madrid è fortuna. Gli 81 punti su Russell non lo sono