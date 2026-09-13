F1 | Hamilton: "La vettura era ottima, potevo andare a podio. Kimi e Mercedes? Nulla li può fermare, lo meritano"

Ci sono domeniche che si vorrebbero archiviare in fretta, giornate che lasciano solo rimpianti. Per Lewis Hamilton questa rientra perfettamente in quella categoria. Il ritiro dopo pochi giri per un problema all’impianto frenante ha segnato il suo primo zero stagionale, un inconveniente tecnico che può capitare in un campionato lungo 24 gare, ma che inevitabilmente lascia l’amaro in bocca.

Certo, bisogna essere realistici e riconoscere che risalire di tanto la classifica non sarebbe stato semplice. Tuttavia, l’opportunità di puntare al podio era concreta: gli episodi del primo giro, con Max Verstappen costretto a restituire la posizione proprio a Hamilton, avevano infatti riportato il britannico al terzo posto.

Su una pista dove sorpassare si è rivelato estremamente difficile, se non a tratti impossibile senza una chiara differenza di passo, pensare di difendere quel podio era realistico. Il problema è che proprio in quei frangenti sono iniziati i guai ai freni, un difetto progressivo che lo ha messo fuori gioco poco più tardi.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Entrando in curva 5, ho frenato, la macchina ha iniziato a rallentare bene, e poi il pedale ha fatto uno scalino e all’improvviso non frenava più, così sono andato largo. È lì che ho toccato leggermente il muro, ma non è sembrato un contatto forte. Poi il pedale è tornato e andava bene nelle curve successive, sembrava tutto a posto, e poi il pedale è diventato lungo. Fine della storia”, ha raccontato Lewis.

Dai box, gli ingegneri hanno provato a tenere sotto controllo la situazione suggerendo via radio alcune modifiche, ma alla fine non è stato sufficiente per riuscire a risolvere il guasto. Lewis fortunatamente è riuscito a riportare la vettura ai box, anche perché fermarsi in pista avrebbe potuto innescare una VSC che non avrebbe giovato alla strategia del compagno di squadra.

“Mi sento sicuramente demoralizzato, chiaramente per tutti coloro che stanno a Maranello per tutte le persone che vengono qui in pista. Tutti lavorano tantissimo e danno quello che hanno. Oggi la macchina era grandiosa, avevamo la possibilità di sfidare chi avevamo davanti, quantomeno per il podio o le prime due posizioni. Peccato per il problema al freno”, ha poi aggiunto Lewis.

Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Come ha dimostrato Leclerc, forse il ritmo per attaccare Lando Norris e Andrea Kimi Antonelli non era così alla portata, anche perché sorpassare si è rivelato estremamente complicato. Tuttavia, quello per tenere dietro Verstappen sì, tanto che nemmeno l’inglese della McLaren nel finale ha trovato il varco per tentare l’attacco e completare il sorpasso.

L’obiettivo è continuare a migliorarsi, soprattutto in qualifica, perché è lì che la Rossa paga quel deficit che spesso la mette fuori dai giochi per un risultato che sarebbe alla portata della SF-26, ma che riesce solamente a sfiorare. “Abbiamo avuto una macchina piuttosto buona questo weekend e credo che continueremo a migliorarla. Penso che arriveranno risultati migliori in futuro”.

Se già ormai da diverso tempo Antonelli sembrava lanciato verso il titolo, dopo Madrid la classifica sorridere ancora di più. George Russell è distante 81 punti, mentre il gap di Hamilton ha superato quota 100 punti, con Lando Norris alle sue spalle che si sta avvicinando pericolosamente.

Ormai fermare il pilota italiano sembra impossibile e Hamilton ha voluto anche sottolineare il grande lavoro fatto da un pilota che ha avuto modo di conoscere, così come Mercedes: “Non c’è modo di fermare lui e la Mercedes quest’anno, hanno fatto un lavoro fenomenale e se lo meritano”.