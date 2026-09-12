F1 | Hamilton: “Io in pole? Non ero vicino. La vettura era ottima, ma è mancato qualcosa sul finale”

Dopo la qualifica di Madrid, la quarta e la quinta posizione si prestano a una doppia lettura. Da una parte la consapevolezza che, realisticamente, non ci fosse margine per andare molto oltre. Dall’altra il rammarico per quel guizzo che spesso i rivali riescono a trovare in qualifica, trasformando una gara complicata in una decisamente più agevole.

E anche qui al Madring il tema sarà lo stesso. Su un tracciato dove in molti prevedono sorpassi difficili, se non quasi impossibili, partire dalla seconda e dalla terza fila significa dover inventare qualcosa, sperando che il degrado delle gomme possa diventare un alleato e non un ostacolo.

Analizzando la qualifica, c’è stato un momento in cui la Ferrari ha davvero creduto che il finale potesse prendere una piega diversa: il primo tentativo della Q3, quando Lewis Hamilton si era ritrovato al comando. Ma nel secondo run, quello in cui solitamente si riesce a estrarre quel qualcosa in più, soprattutto su una pista cittadina dove il primo giro serve più a fissare un riferimento, i rivali hanno alzato il livello, sorprendendo la Rossa.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Non solo Lando Norris ha conquistato la pole battendo Andrea Kimi Antonelli, ma anche Max Verstappen è riuscito a mettersi alle spalle le due Rosse, un risultato tutt’altro che scontato dopo il venerdì. È vero che questa mattina la Red Bull aveva mostrato segnali di progresso, ma per piazzarsi davanti alle SF‑26 è servito un giro alla “Max”, costruito con la solita aggressività e precisione, nonostante un problema di deployment in uscita da curva 20 che gli è costato qualche centesimo.

Frederic Vasseur ha spiegato che Hamilton avrebbe commesso un errore nella percorrenza della prima chicane, un’imprecisione che secondo il team gli sarebbe costata circa un decimo e mezzo. È vero che c’è stata una piccola sbavatura, costata poco meno di un decimo. Ma lo stesso Hamilton non si è sentito realmente vicino alla pole anche senza quell'errore.

“Non particolarmente vicino, purtroppo. È vero che dopo il primo tentativo nella Q3 mi sono trovato in testa. Poi non so cosa hanno fatto gli altri, magari hanno incrementato di potenza il motore, non so come abbiano fatto a incrementare così tanto. Sicuramente c’è qualcosa che noi non abbiamo e non possiamo fare molto di meglio”, ha detto il Ferrarista.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

In effetti, però, Hamilton ha evidenziato che parte del problema sia stata legata a una preparazione non proprio perfetta delle gomme, avvertendo un po’ troppo sottosterzo già in uscita dell’ultima curva, ma ritiene che il team abbia comunque gestito bene una qualifica così complessa: “Il secondo giro era buono quanto il precedente, praticamente ero sullo stesso tempo. Credo di essere stato forse mezzo decimo più veloce o qualcosa del genere”.

"La qualifica è stata abbastanza lineare. Nessun vero problema. La macchina nel primo run della Q3 sembrava davvero ottima, poi nell’ultimo tentativo non avevo più né grip né potenza. Credo che il team abbia eseguito tutto molto bene, hanno fatto davvero un gran lavoro oggi. Purtroppo, semplicemente, non avevamo il passo nel momento decisivo".

“Per qualche motivo, quando siamo partiti per quell’ultimo tentativo, già nell’ultima curva ho sentito sottosterzo e ho pensato che forse le gomme anteriori non fossero ancora nella finestra giusta. E invece si è rivelato che avevo più movimento al posteriore e più sottosterzo lungo tutto il giro”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Un rimpianto, perché quando ci si ritrova a poco meno di due decimi dalla pole, in realtà ci sarebbe stato il potenziale per riuscire a strappare quantomeno la terza posizione a Max Verstappen, distante proprio pochissimi centesimi. Per la Rossa sarà quindi una gara in salita con la speranza che il degrado degli pneumatici possa rivelarsi un alleato, anche se dentro il traffico le temperature tenderanno a salire.

Alla vigilia i team si aspettavano meno degrado, ma arrivati qua al venerdì si è rivelato superiore alle attese, nonostante il grip della pista sia ottimo, addirittura il più alto della stagione rivelato da Pirelli fino a questo punto. Hamilton, così come Leclerc, avrà a disposizione una gomma soffice in più nuova, che si potrebbe rivelare un alleato se il degrado dovrebbe rivelarsi effettivamente alto.

“Siamo arrivati al weekend pensando che non ci sarebbe stato molto degrado e che le gomme sarebbero durate a lungo, ma ieri c’è stato parecchio consumo. Sono sicuro che la situazione sia migliorata un po’ con l’aumento del grip della pista, ma non ho idea di cosa aspettarmi domani”, ha poi aggiunto Lewis.

"A volte andiamo in posti molto caldi e il degrado è gestibile, altre volte invece è terribile. In Austria, per esempio, faceva caldo e il degrado è stato pessimo. Poi vai da un’altra parte e cambia tutto. Quindi non ho davvero idea di cosa aspettarmi domani".