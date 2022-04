F1 | Hamilton in una cordata per comprare il Chelsea

Carica lettore audio

Lewis Hamilton sarebbe in una cordata che presenterà un'offerta di acquisizione per il Chelsea Football Club.

Secondo un servizio esclusivo andato in onda su SKY UK giovedì, il sette volte Campione di F1 farebbe parte di un consorzio - nel quale c'è anche la tennista Serena Williams - che porterebbe fondi di investimento per diventare proprietario della squadra inglese.

Il tutto è capitanato dall'ex presidente del Liverpool Football Club e della British Airways, Martin Broughton.

Secondo SKY, sia il pilota della Mercedes che la Williams hanno avuto colloqui con il gruppo di Broughton sui piani, e la coppia potrebbe essere disposta a investire circa 10 milioni di sterline ciascuno.

Inoltre Hamilton non starebbe solamente dietro le quinte, ma vorrebbe coinvolgere il Chelsea nel promuovere la diversità, l'equità e l'inclusione.

La cordata di Broughton non è l'unica in lizza per prendere il posto di Roman Abramovich come nuova proprietà della squadra, dato che ci sono anche altri potenziali acquirenti ed interessati di livello internazionale.

I tre offerenti finali sono il consorzio di Broughton, un gruppo guidato dal comproprietario dei Los Angeles Dodgers Todd Boehly, e uno di Stephen Pagliuca, che è comproprietario dei Boston Celtics dell'NBA e dell'Atalanta in Serie A.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A tutti gli interessati è stato chiesto di fornire una garanzia di 1 miliardo di sterline di investimenti nelle infrastrutture del club, la sua accademia e la squadra femminile.

Con la gestione della vendita intrapresa dalla banca statunitense, Raine Group, la scelta tra i candidati avverrebbe entro la fine di questo mese.

La vendita del Chelsea, che potrebbe valere fino a 2,5 miliardi di sterline, è avvenuta dopo che l'ex proprietario Abramovich è diventato soggetto a sanzioni dopo l'invasione della Russia in Ucraina.

Essendoci il rischio di sequestro dei beni del club, Abramovich ha scelto di metterlo in vendita, dopo che lo aveva preso nel 2003 per circa 150 milioni di sterline.

A causa delle implicazioni delle sanzioni, qualsiasi acquisizione del Chelsea avrà bisogno dell'approvazione del governo britannico, che dovrà rilasciare al club una nuova licenza.

Hamilton non si è reso disponibile per un commento sulla questione, ma quasi certamente gli saranno poste domande in merito prima del Gran Premio dell'Emilia Romagna di questo fine settimana.