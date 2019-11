Hamilton: "Il team ha fatto un grande lavoro con la strategia"

Negli ultimi anni il Gran Premio del Messico non aveva mai portato grandi soddisfazioni alla Mercedes, ma la gara odierna ha visto Lewis Hamilton conquistare un successo netto grazie agli errori commessi da Max Verstappen prima e dalla Ferrari, di strategia, poi.

L’olandese, infatti, ha subito riportato una foratura nel corso del primo giro che l’ha praticamente tagliato fuori dai giochi, mentre il team di Maranello ha sottovalutato la durata delle mescole hard ed ha pasticciato con le strategie.

Hamilton, grazie ad uno studio attento da parte del proprio team, ha invece adottato la strategia corretta fermandosi al giro numero 23 per montare le coperture hard ed è stato poi semplicemente impeccabile nel gestire le gomme sino al termine senza partire alcun degrado.

Dopo la eccentrica premiazione sul podio, l’inglese ha spiegato come il successo odierno sia arrivato in modo inatteso sottolineando come il secondo stint sia stato particolarmente faticoso.

“Pensavamo di trovarci dietro rispetto agli altri, credevamo che sarebbe stata una gara complicata. In partenza ho anche subito un danno alla vettura. La corsa è stata davvero faticosa, ma non ho mai mollato. Il secondo stint è stato davvero molto lungo, ma sono davvero grato per la giornata di oggi”.

Per chiudere i giochi per il titolo Hamilton avrebbe dovuto conquistare 14 punti in più di Bottas, ma il terzo posto del finlandese ha impedito a Lewis di celebrare il sesto titolo iridato davanti al pubblico messicano.

Lewis avrà così la possibilità di festeggiare già la prossima settimana ad Austin, ma non è sembrato particolarmente dispiaciuto di ciò.

“Non mi dispiace non aver vinto il titolo già oggi. A me piace gareggiare e vivere una gara alla volta. Questa è una corsa che volevo vincere da un po’ di tempo ma è sempre stato un gran premio complicato per noi”.

Hamilton ha poi voluto rendere omaggio a tutto il team per la grande visione di gara mostrata oggi grazie ad una scelta strategica rivelatasi corretta e vincente.

“Il team ha fatto un grandissimo lavoro ed ha scelto la strategia migliore. Tenere dietro le Ferrari alla fine non è stato affatto semplice”.