F1 | Hamilton: "Ho rivissuto le sensazioni di Abu Dhabi"

Lewis Hamilton è senza dubbio il grande deluso di giornata al termine del Gran Premio d’Olanda. Il sette volte iridato è giunto a Zandvoort senza alcuna certezza circa le performance della incomprensibile Mercedes W13, ma quando l’ultima creatura del team di Brackley ha poggiato le ruote sull’asfalto già nella prima sessione di libere si è capito che per la scuderia della Stella quello olandese sarebbe stato un weekend positivo.

La dea bendata ha voltato le spalle ad Hamilton e George Russell in qualifica, quando entrambi i piloti Mercedes sono stati costretti ad alzare il piede nell’ultimo settore per via del testacoda di Sergio Perez, ma in gara le Frecce d’Argento sono tornate protagoniste.

A mancare, però, è stato il muretto dei box. Quando al giro 55 la race direction ha mandato in pista la safety car per consentire ai commissari di recuperare l’Alfa Romeo Sauber di Valtteri Bottas rimasta piantata sul rettilineo principale, gli strateghi della Mercedes non sono stati reattivi.

Lewis, infatti, è stato lasciato in pista con gomme medie usate, mentre Max Verstappen, George Russell e Charles Leclerc, hanno approfittato della neutralizzazione per montare gomme soft da sfruttare al massimo nelle battute finali.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

L’errore è stato palese, ed alla ripartenza Hamilton è stato fulminato da Verstappen per poi essere sopravanzato anche dal suo compagno di team e da Leclerc e retrocedere così in quarta posizione.

Il sette volte campione del mondo ha sfogato la sua frustrazione via radio criticando duramente il suo muretto, ma quando è giunto davanti ai microfoni della stampa Lewis ha sfoggiato il sorriso dei giorni migliori.

“Credo che ci siano tanti aspetti positivi oggi. Diciamo che ho vissuto una montagna russa di emozioni. Ero lì per vincere questa gara e vederla sfuggire tra le dita è stato doloroso”.

In molti hanno rivisto nell’errore commesso dalla Mercedes quanto accaduto in occasione del Gran Premio di Abu Dhabi del 2021 e lo stesso Lewis ha ammesso di aver vissuto nuovamente le stesse sensazioni.

“Quanto accaduto oggi mi ha ricordato quanto successo nell’ultima gara dello scorso anno. È stato un déjà-vu ed è per questo motivo che mi è venuta fuori tutta questa rabbia”.

“La vettura, però, andava alla grande. Mi ha dato sensazioni fantastiche non solo oggi, ma per tutto il weekend. Avrei potuto ottenere la prima fila ed in gara senza la safety car me la sarei potuta giocare. Anche i pit stop sono stati fantastici”.

Nonostante la delusione per un vittoria soltanto sfiorata, Hamilton ha cercato di guardare il bicchiere mezzo pieno.

“Ci sono stati molti aspetti positivi oggi. Non lascerò che quanto accaduto in pista mi abbatta. Voglio continuare a spingere perché la vittoria prima o poi arriverà, ne sono sicuro”.