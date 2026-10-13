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F1 | Hamilton: "Ho mancato l'ingresso dei box" è il segno che Hamilton aveva già il malessere?

Lewis si è assunto la colpa di non aver seguito Leclerc nel pit stop doppio al giro 39 mentre c'era la VSC, ma il ferrarista ha dato la sensazione che abbia voluto fare di testa sua, come nella scelta delle medie al via, mentre il team aveva scelto le rosse. E se, invece, ha pagato un leggero calo di concentrazione nel momento decisivo del GP?

Franco Nugnes

Pubblicato: 13 ott 2026, 15:36

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Ferrari Media Center

“Ho mancato l’ingresso”. La chiamata radio di Lewis Hamiltn è stata lapidaria, come l’ordine che il muretto del Cavallino aveva impartito ai due piloti: “Ragazzi, fermatevi ai box durante la VSC”. Questa conversazione è avvenuta al giro 39 del GP di Singapore. La strategia del Cavallino era quella di effettuare il doppio pit per difendere il secondo e terzo posto conquistato in pista da Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Questo episodio ha scatenato molte polemiche sull’insubordinazione del sette volte campione del mondo che, dopo aver criticato le scelte precedenti della squadra ha dato la chiara sensazione di voler fare di testa sua. In effetti la scelta di partire con la mescola media è stata del 41enne britannico, contravvenendo le indicazioni degli strateghi che, invece, avrebbero voluto due SF-26 aggressive alle spalle del poleman Max Verstappen.

Al netto, quindi, dell’errore iniziale che è subito costato caro a Lewis perché non ha mai avuto un buon passo, tanto da spingerlo ad aprire la sequenza dei pit stop al giro 18 con una sosta molto anticipata (le previsioni Pirelli davano il cambio gomme con le gialle fra il 25esimo e il 31esimo giro). Nonostante tutto Hamilton è riuscito a mantenere una posizione da podio che poteva confermare il risultato della gara Sprint del sabato.

Lo scenario poi è cambiato in occasione della neutralizzazione della gara per la Virtual Safety Car causata dallo stop di Lance Stroll con l’Aston Martin senza frizione. Fred Vasseur, nel dopo corsa, ha spiegato: "La decisione di rimanere in pista è stata di Lewis. Noi abbiamo richiamato entrambe le monoposto ai box sotto VSC. Lewis ha mancato l'entrata ed è stato un peccato, perché sarebbe stato terzo e avrebbe terminato lì".

"Non sono arrabbiato. Nel complesso questo è stato un buon fine settimana. Ieri abbiamo fatto secondo e terzo nella Sprint e oggi secondo e sesto nella gara lunga. Ma oggi c'era l'opportunità di fare secondo e terzo ed è un peccato perdere punti in questo modo. Dobbiamo discuterne con Hamilton per cercare di evitare altre situazioni del genere in futuro".

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Jayce Illman / Getty Images

Per quanto il team principal sia un assertore del motto “Si vince e si perde tutti insieme”, questa volta il francese ha voluto prendere le difese della Scuderia più che attaccare il pilota. Ma stando alle informazioni raccolte da Motorsport.com c’è un aspetto importante che non è venuto fuori: Lewis sarebbe già partito per il GP più impegnativo della stagione, condizionato da alte temperature (30 gradi di aria e 43 gradi di asfalto) e da un gradiente di umidità molto elevato, che non era in perfetta forma fisica.

La VSC al giro 7 (per la rottura del cambio dell’Audi di Gabriel Bortoleto) la bassa velocità di percorrenza ha creato un ristagno di aria ad alta temperatura (negli abitacoli c’erano oltre 50 gradi) che ha messo in crisi anche i piloti più giovani come Kimi Antonelli e può aver reso le cose più complicate ad un quarantenne come Hamilton che già non era al suo meglio della forma. Il sudore non si asciuga e per questo effetto aumenta la disidratazione creando del malessere.

Lewis nel momento decisivo della corsa ha ammesso di aver... mancato l’ingresso dei box. Una dichiarazione che non presupponeva il rifiuto del pit stop come scelta strategica. Evidentemente a Hamilton è mancato un attimo di concentrazione: “...e poi ho deciso di restare in pista e provare a mantenere la posizione in classifica fino alla fine, ma negli ultimi giri ho lottato con il degrado delle gomme e ho perso tre posizioni, il che non riflette il passo che avevamo in macchina oggi”.

Senza il cambio gomme c’è stato il crollo prestazionale tanto da subire gli attacchi di Kimi Antonelli e delle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. E non è affatto casuale che, giunto in parco chiuso, il ferrarista abbia accusato un malessere che ha richiesto l’intervento dei dottori del Centro Medico, tanto da chiedere l’esenzione di partecipare agli incontri media, cosa che la FIA gli ha ovviamente concesso.

Hamilton è un pilota che si tiene in perfetta forma con una preparazione psico-fisica molto curata ed attenta, ma a Singapore ha concluso la corsa in uno stato evidente di spossatezza. L’errore per il mancato pit stop c’è stato, ma non è detto che non sia stato involontariamente indotto...

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